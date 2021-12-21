Удивительные итоги продаж в Европе: признанный лидер не попал даже в десятку
Фото: Renault
Фото: Dacia
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Volkswagen
Второе место занял лидер августа Dacia Sandero (16 263 экз.), а третье с минимальным отставанием – Peugeot 208 (16 261 экз.). Четвертая строчка досталась лидеру октября Peugeot 2008 (16 169 экз.), замыкает первую пятерку – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc (15 234 экз.). В первой десятке ноября сразу три модели Renault Group и пять моделей концерна Stellantis, а вот Volkswagen только один, и это не Golf.
По итогам 11 месяцев продажи упали всего на 0,4% к аналогичным показателям 2020-го. И первое место по-прежнему удерживает Volkswagen Golf с результатом в 190 483 проданных автомобиля. Однако, ему на пятки наступает Dacia Sandero третьего поколения (177 953 экз.). Преодолеть отрыв за последний месяц румынскому хэтчбеку вряд ли удастся, и в 2021 году Golf, скорее всего, сохранит лидерство. Основная борьба развернется за «серебро» и «бронзу».
- 1 487 000 РVolkswagen Golf 2017 в Москве
- 1 730 000 РVolkswagen Golf 2017 в Москве
- 1 920 000 РVolkswagen Golf 2017 в Москве
- 730 000 РPeugeot 208 2013 в Москве
- 1 085 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 670 000 РVolkswagen Golf 2011 в Москве
- 870 000 РVolkswagen Golf 2010 в Москве
- 2 100 000 РVolkswagen Golf 2020 в Москве
- 1 790 000 РVolkswagen Golf 2016 в Москве
- 290 000 РVolkswagen Golf 2001 в Москве
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