Как выглядит удивительный Bugatti с одной лошадиной силой
Самый дешевый в мире Bugatti
Пока до версии полностью электрического гиперкара Bugatti остается немало времени, да и цена его будет космической, бренд нашел чем удивить мир. При сотрудничестве с Bytech International, Bugatti выпустили самое дешевое транспортное средство в своей истории. И это двухколесный электросамокат! Так что внезапно у каждого, кто раньше и не мечтал о собственном Bugatti, появился шанс рассекать на новеньком электрическом друге с лейблом Bugatti.
Это не первый электрический Bugatti
Маркетологи и журналисты как обычно перестарались, назвав самокат первым «электромобилем Bugatti». Возможно, он первый двухколесный электромобиль бренда, а вот с четырехколесными уже приходилось иметь дело – ранее французы выпустили детский Bugatti Baby 2, это уменьшенная копия легендарного Bugatti Type 35.
Какая скорость?
Основа самоката ничем не отличается от сотен таких же. И все же знаменитый производитель гиперкаров не мог создать нечто банальное! Хотя, и это иронично, это самое медленное транспортное средство с лейблом Bugatti, его максимальная скорость составляет всего 30 км/ч. Забота о безопасности сегодня в трендах.
В действие самокат приводит электромотор на 700 Вт, а запас хода составляет скромные 35 км. Но опять же – мы говорим про самокат, даже не велосипед. Батарея стандартная, съемная. Время до полной подзарядки составляет 4 часа. Самокат складно и весит всего 16 кг.
Стильная вещица
Дизайнерам удалось придать этому Bugatti определенный уровень шика. Задний фонарь, к примеру, проецирует на дорожное покрытие позади скутера логотип «ЕВ», а светодиодные полосы с белым светом по обеим сторонам подножки создают иллюзию парения самоката в воздухе. Выпускается модель в трех расцветках, в том числе фирменного синего цвета Agile Blue.
Кроме того, у самоката потрясающая аэродинамика, он оснащен двойной тормозной системой и даже электронной ABS на заднем колесе. Плюс у него есть три режима вождения и даже цифровая приборная панель.
Цена и дата выпуска
Предзаказ на электросамокат Bugatti уже открыт на официальном сайте, стоит он 1000 долларов. Поставки начнутся уже весной 2022 года, не исключено, что тогда же вырастет и цена.
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