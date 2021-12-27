Удивительный Citroen Space Tourer объединил седан, спорткар и кроссовер: посмотри на это чудо
Фото: behance.net/carlosmunofbd1
Фото: behance.net/carlosmunofbd1
Фото: behance.net/carlosmunofbd1
Фото: behance.net/carlosmunofbd1
Фото: behance.net/carlosmunofbd1
В салоне видны пять кресел и руль в форме штурвала. Показания приборов проецируются на лобовое стекло, а передняя панель имеет не вогнутую, а наоборот, выпуклую форму с расположенным по центру экраном медиасистемы. Карлос Мардонес – независимый дизайнер и не имеет никакого отношения к Citroen. Тем не менее, автомобиль выглядит довольно реалистично. Возможно, через 10 – 20 лет похожие машины появятся на европейских дорогах.
- 3 519 900 РCitroen SpaceTourer 2021 в Москве
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