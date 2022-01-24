Удивительный момент: британский гонщик BMX впервые в мире делает тройное сальто с вращением
Фото: redbull.com
Готовясь к новому прыжку, Киран Райли часами отрабатывал более простые элементы, а также начал серьезно заниматься кроссфитом в зале. В итоге, он не только стал сильнее и выносливее, но и сбросил три килограмма. Киран рассудил, что чем он будет меньше весить, тем легче ему дастся вращение.
Трюк длился менее 10 секунд. Рейли промчался вниз по крутому склону, взлетел по рампе в воздух, сделал три полных переворота назад и, вращаясь в горизонтальной плоскости, приземлился на заднее колесо. После приземления Рейли едва мог говорить, когда к нему подбежал фотограф, чтобы поздравить с новым рекордом. Первое, о чем парень подумал после успешного завершения трюка: «Я больше никогда не буду его делать». Слишком велик был стресс и психологический, и физический.
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