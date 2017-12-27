27 декабря 2017, 09:19

Удлиненный Audi Q2 встал на конвейер

На заводе Audi стартовало серийное производство специальной версии кроссовера Q2 с удлиненной колесной базой. Автомобиль ориентирован на рынок Китая, где появится в продаже в следующем году.
^
Насколько именно подрос китайский вариант, пока не сообщается. Европейская модификация достигает в длину 4190 мм, а в ширину – 1790 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

Что касается «начинки», то Q2 будет приводиться в движение литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 116 л. с. Также в силовую линейку войдут 1,4- и 2 -литровые бензиновые двигатели. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка передач  S-tronic с двумя сцеплениями.
Новости Ауди Ку 2

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Audi назвала стоимость Q2
Красивая
Петр
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
Арсений
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Audi Q2
Объявления о продаже Audi Q2
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Удлиненный Audi Q2 встал на конвейер
Насколько именно подрос китайский вариант, пока не сообщается. Европейская модификация достигает в длину 4190 мм, а в ширину – 1790 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм. Что касается «начинки», то Q2 будет приводиться в движение литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 116 л. с. Также в силовую линейку войдут 1,4- и 2 -литровые бензиновые двигатели. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка передач  S-tronic с двумя сцеплениями.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Великий Новгород Ульяновск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG