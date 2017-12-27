Удлиненный Audi Q2 встал на конвейер
На заводе Audi стартовало серийное производство специальной версии кроссовера Q2 с удлиненной колесной базой. Автомобиль ориентирован на рынок Китая, где появится в продаже в следующем году.
Насколько именно подрос китайский вариант, пока не сообщается. Европейская модификация достигает в длину 4190 мм, а в ширину – 1790 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.
Что касается «начинки», то Q2 будет приводиться в движение литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 116 л. с. Также в силовую линейку войдут 1,4- и 2 -литровые бензиновые двигатели. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка передач S-tronic с двумя сцеплениями.
Что касается «начинки», то Q2 будет приводиться в движение литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 116 л. с. Также в силовую линейку войдут 1,4- и 2 -литровые бензиновые двигатели. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка передач S-tronic с двумя сцеплениями.
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