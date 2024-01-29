Уфимский блогер эпично завершил дрифт в заборе: позже он рассказал о причинах

Позже Азамат Талхин объяснил причины происшествия. По его словам, он недостаточно хорошо успел освоить свой новенький BMW. «Машину мечты» он купил всего три месяца назад и не справился с управлением, «не удержал ее». Также блогер заявил, что на дороге был лед, поэтому машину занесло. Он признал свою ошибку, сказал, что ему стыдно за свой поступок, и призвал других не заниматься дрифтом на городских улицах.

Как выяснили журналисты АиФ, Азамату Талхину 25 лет. Себя он позиционирует как коуча. Учит людей быть успешными, изменить свое мышление и «трансформировать страхи в силу». О себе сообщает, что «в 12 лет съехал от родителей из села, в 16 начал свой бизнес». Блог ведет с 2019 года, сейчас там чуть больше сотни постов и 3 тысячи подписчиков.

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