10 ноября 2021, 09:54
Угнанную Toyota Camry вернули владельцу спустя 15 лет
Новенькую Toyota Camry, купленную в салоне, у жителя Новосибирска угнали в 2006 году прямо из гаража. Каково же было его удивление, когда 15 лет спустя ему позвонили из Иркутска и сказали, что машина нашлась.
Дарья Климова Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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В результате, завод-изготовитель помог определить первоначальный номер кузова и двигателя Toyota Camry, а уже на основе этой информации иркутские полицейские отыскали законного владельца машины. Когда ему позвонили, мужчина не сразу смог поверить, что автомобиль нашелся спустя 15 лет. Он немедленно вылетел из Новосибирска в Иркутск и забрал свою «Камри».
Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
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