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29 июля 2019, 12:16

Угнанный в третий раз BMW X6 вновь вернули владельцу

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Сотрудники полиции оперативно обнаружили в Ленинградской области и вернули владельцу кроссовер BMW X6. Интересно, что за последние 5 лет этот автомобиль угоняют уже в третий раз.
Угнанный в третий раз BMW X6 вновь вернули владельцу
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Автомобиль BMW X6 2013 года выпуска пережил третье «покушение» злоумышленников и был благополучно возвращен владельцу. Угнанный в Стрельне кроссовер преступники спрятали в 60 километрах от места хищения – в одном из гаражей поселка Паново, что во Всеволожском районе Ленинградской области. 

Все три попытки угона проходили по схожим сценариям. В двух случаях из трех преступники вскрыли автомобиль, просверлив отверстие в водительской двери, для того, чтобы замкнуть контакты центрального замка. В первый раз, в 2014 году, автомобиль также обнаружили в одном из гаражей Всеволожского района. Весной 2019 года угонщики проникли в машину, но не смогли на ней уехать.

Такое настойчивое внимание угонщиков к конкретному автомобилю может объясняться сочетанием нескольких факторов. Автомобили 2013 года выпуска входят в число наиболее востребованных на криминальном рынке автомобилей с пробегом, а данный BMW X6 выгодно отличается хорошим техническим состоянием при относительно небольшом пробеге. Если бы полиции не удалось быстро найти автомобиль, его могли попытаться вернуть владельцу за выкуп или разобрать на запчасти. В гараже, оборудованном подавителем сигнала GSM, оперативники нашли два комплекта государственных номеров. Один принадлежал BMW X6, а второй – угнанной ранее Toyota Camry. 
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
SOS Двига тупит
Цитата:| Оно европейское. Им в основном проф. гонщики пользуются. Но они линию для легковых разработали. Попробуй. У меня двига чистая. Подумаю, может и попробую.
Igor.schendryk
Отзыв об автосалоне
Купил BMW X6 с приятной такой скидкой, в 40 тысяч в автосалоне, расположенном по адресу Москва, ул. Большая Академическая, д.38, стр.11,АЦ «Коптево» (АвтоЦентр «Коптево») . Заявку на него заполнял на сайте , и только за это подарки на 30 тысяч мне были положены плюс к скидке. Можно все что угодно говорить ...
Samson777
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Угнанный в третий раз BMW X6 вновь вернули владельцу
{{material_125394}}Автомобиль BMW X6 2013 года выпуска пережил третье «покушение» злоумышленников и был благополучно возвращен владельцу. Угнанный в Стрельне кроссовер преступники спрятали в 60 километрах от места хищения – в одном из гаражей поселка Паново, что во Всеволожском районе Ленинградской области. Все три попытки угона проходили по схожим сценариям. В двух случаях из трех преступники вскрыли автомобиль, просверлив отверстие в водительской двери, для того, чтобы замкнуть контакты центрального замка. В первый раз, в 2014 году, автомобиль также обнаружили в одном из гаражей Всеволожского района. Весной 2019 года угонщики проникли в машину, но не смогли на ней уехать.Такое настойчивое внимание угонщиков к конкретному автомобилю может объясняться сочетанием нескольких факторов. Автомобили 2013 года выпуска входят в число наиболее востребованных на криминальном рынке автомобилей с пробегом, а данный BMW X6 выгодно отличается хорошим техническим состоянием при относительно небольшом пробеге. Если бы полиции не удалось быстро найти автомобиль, его могли попытаться вернуть владельцу за выкуп или разобрать на запчасти. В гараже, оборудованном подавителем сигнала GSM, оперативники нашли два комплекта государственных номеров. Один принадлежал BMW X6, а второй – угнанной ранее Toyota Camry. 
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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