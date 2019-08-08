8 августа 2019, 13:39
Угнать за 10 секунд: названы самые уязвимые автомобили
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Проблема угонов актуальна по всему миру и в особой зоне риска находятся автомобили с системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. «Старомодные» машины с ключами и замками зажигания угнать намного сложнее.
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Чип, вшитый в ключ, постоянно выдает код или серию кодов, которые улавливают антенны в автомобиле, как только ключ к ним приближается. Автовладельцы, приходя домой, оставляют ключи от машины недалеко от двери – на тумбочке в прихожей, в сумке или в кармане куртки, висящей на вешалке. При помощи специального устройства, злоумышленники усиливают сигнал от штатного брелока. Машина думает, что владелец рядом и автоматически разблокирует двери. При повторном сигнале угонщик нажимает кнопку «Старт», заводит мотор и уезжает.
Наиболее уязвимая система бесключевого доступа по результатам тестов оказалась у кроссовера DS 3 Crossback. Приглашенным экспертам потребовалось 5 секунд, чтобы проникнуть в автомобиль и еще 5 секунд, чтобы завести двигатель и уехать. Итого 10 секунд. Не больше времени надо, чтобы угнать Audi TT RS, но только при условии активной системы бесключевого доступа. Обычно, если ключ долгое время бездействует, штатная система с датчиком движения деактивирует его. Порядка 30 секунд потребуется, чтобы угнать Land Rover Discovery 2018 модельного года. Но более свежие модели защищены системой, которая передает коды доступа по широкому диапазону частотных каналов, чтобы преступники не могли их отследить. Вдвое больше - около 60 секунд - потратили «угонщики» на похищение BMW X3 и Ford Fiesta.
Автопроизводитель постоянно совершенствуют системы защиты автомобиля, чтобы быть на шаг впереди злоумышленников. Например, в ключи вставляют датчики движения, которые не разрешают передавать код, когда они не перемещаются в течение определенного периода времени.
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