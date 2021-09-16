Угнать за 6 минут: посмотрите, как воры нагло крадут черный Dodge Challenger SRT Hellcat с закрытой парковки
Это видео было снято в 5:00 утра 25 августа. Изначально мы видим, как белый Jeep Grand Cherokee SRT въезжает на парковку, разворачивается и паркуется задним ходом прямо рядом с Hellcat.
Затем из машины выходят двое мужчин в масках. В это время сообщник на оранжевом Dodge Challenger также въезжает на стоянку, и занимает парковочное место напротив. Вскоре к ним подъезжает белый Audi e-tron, которым, похоже, тоже управлял сообщник. В течение следующих нескольких минут ворам удается проникнуть в черный Challenger SRT Hellcat и запустить его. Вскоре все четыре машины, участвовавшие в ограблении, уезжают.
Трудно сказать, какие инструменты использовали воры для кражи Dodge, но это определенно заняло намного больше времени, чем в недавних релейных атаках, нацеленных на автомобили с системами доступа без ключа. Ретрансляционные атаки часто совершаются в домах, где воры используют устройство для приема сигналов от дистанционного управления автомобилем. Эти сигналы затем передаются на второе устройство, которое позволяет ворам открыть двери и включить двигатель.
Dodge осведомлен о популярности Challenger среди воров и недавно представил режим повышенной безопасности, который ограничивает мощность автомобиля до 2,8 л.с. и 22 фунт-фут (30 Нм), если не вести четырехзначный код.
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