Угол Невского и наб. Фонтанки: едем по-новому
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По информации пресс-службы городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, это разделение «не является универсальным способом повышения уровня безопасности на перекрёстке, однако в краткосрочной перспективе станет доступным и эффективным способом снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий». А все потому, что исключаются факторы, связанные с возможной ошибкой водителя транспортного средства.
Согласно принятой схеме, выезд транспортного потока с набережной Фонтанки налево на Невский проспект будет осуществляться в отдельной фазе регулирования после выключения разрешающего сигнала для пешеходов, пересекающих Невский.
В КРТИ подчеркивают, что решение о введении новой схемы движения принято на основании статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов за 3-летний период.
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