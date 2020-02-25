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25 февраля 2020, 09:38

Угол Невского и наб. Фонтанки: едем по-новому

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Фото: rasfokus.ru
На перекрёстке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге отныне действует новая схема организации дорожного движения. Она предусматривает разделение транспортных и пешеходных потоков во времени.

По информации пресс-службы городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, это разделение «не является универсальным способом повышения уровня безопасности на перекрёстке, однако в краткосрочной перспективе станет доступным и эффективным способом снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий». А все потому, что исключаются факторы, связанные с возможной ошибкой водителя транспортного средства.

Согласно принятой схеме, выезд транспортного потока с набережной Фонтанки налево на Невский проспект будет осуществляться в отдельной фазе регулирования после выключения разрешающего сигнала для пешеходов, пересекающих Невский.

В КРТИ подчеркивают, что решение о введении новой схемы движения принято на основании статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов за 3-летний период.

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Угол Невского и наб. Фонтанки: едем по-новому
По информации пресс-службы городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, это разделение «не является универсальным способом повышения уровня безопасности на перекрёстке, однако в краткосрочной перспективе станет доступным и эффективным способом снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий». А все потому, что исключаются факторы, связанные с возможной ошибкой водителя транспортного средства.Согласно принятой схеме, выезд транспортного потока с набережной Фонтанки налево на Невский проспект будет осуществляться в отдельной фазе регулирования после выключения разрешающего сигнала для пешеходов, пересекающих Невский.В КРТИ подчеркивают, что решение о введении новой схемы движения принято на основании статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов за 3-летний период.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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