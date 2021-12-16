Уголовная ответственность: за что может сесть водитель
Нарушение ПДД или правил эксплуатации, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью человека или его смерть
Сначала рассмотрим самые простые случаи.
За нарушение ПДД, повлёкшее тяжкий вред здоровью предусмотрены различные наказания: минимальное – ограничение свободы сроком до 3 лет, максимальное – лишение свободы – до 2 лет.
Если в результате наступила смерть человека, то наказание строже: принудительные работы сроком до 4 лет, либо лишение свободы – на срок до 5 лет.
Гибель 2 и более пострадавших приводит к принудительным работам сроком до 5 лет или к заключению сроком до 7 лет.
Эта же статья отдельно предусматривает наказания за те же деяния, совершённые в состоянии опьянения или сопряжённые с сокрытием с места аварии.
Тяжкий вред здоровью в этом случае карается принудительными работами сроком до 5 или лишением свободы сроком от 3-х до 7 лет.
Смерть человека – только заключением. Срок – от 5 до 12 лет.
Смерть двух и более пострадавших – сроком от 8 до 15 лет.
Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения
Если водитель в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном наказании за вождение в нетрезвом виде снова попадётся за рулём пьяным, то наступит уголовная ответственность. Наказание – от штрафа 200 000 – 300 000 рублей до лишения свободы сроком до 2 лет.
Если нарушитель уже был судим за причинение тяжкого вреда или смерти в ДТП в состоянии опьянения или сопряжённое с сокрытием, то штраф может составить 500 000 рублей, а срок лишения свободы – 3 года.
Отказ от медосвидетельствования здесь, как и в КоАП, приравнивается к езде в нетрезвом виде.
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