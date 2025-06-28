Уголовное дело возбудили после ДТП под Минском, в котором погибла семья из России

-Benz

Трагедия произошла 28 июня около 5:20 утра на подъезде к аэропорту. 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, врезался в попутный автомобиль такси Skoda. После удара такси отбросило в дорожное ограждение. В результате аварии погибли четыре пассажира Skoda – две женщины, 43 и 75 лет, а также двое детей, 7 и 13 лет. Все они граждане России. Водитель такси выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes-Benz не пострадали. Освидетельствование показало 1,67 промилле в выдохе водителя немецкой иномарки. В салоне автомобиля следователи обнаружили пустые бутылки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники республиканской Госавтоинспекции, представители следственных органов и специалисты Главного управления по расследованию особо важных дел МВД Беларуси. На месте работали лично начальник УВД Минской области Андрей Любимов и руководитель ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков. Следственно-оперативная группа провела осмотр, зафиксировала следы ДТП и начала сбор доказательственной базы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МВД Беларусь

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь – нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более человек. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Водитель Mercedes-Benz задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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