Новый BYD за 1,8 млн рублей угнали прямо перед выдачей покупателям: как нашли машину

Купили новый BYD в подарок отцу, а его угнали прямо из зоны выдачи в автосалоне: чем кончилась криминальная драма

Семья решила подарить новенький BYD Song отцу на 60-летие, но преступник в купленной в интернете форме дилера угнал авто прямо из зоны выдачи. После часовой погони машину вернули, но покупатели отказались ее забирать и вот почему.

Семья решила подарить новенький BYD Song отцу на 60-летие, но преступник в купленной в интернете форме дилера угнал авто прямо из зоны выдачи. После часовой погони машину вернули, но покупатели отказались ее забирать и вот почему.

За BYD Song семья заплатила 149 тыс. юаней, около 1,8 млн рублей по состоянию на 16 ноября 2026 года. Машину покупали отцу на 60-летие; еще более 6 тыс. юаней, или около 74 тыс. рублей, составили страховка и сопутствующие расходы.

Автомобиль пропал 10 ноября из дилерского центра BYD Changsha Jinxuanfeng Dynasty Series в Чанше, провинция Хунань. Семья ждала в клиентской зоне, пока машину помоют и нанесут защитную пленку на стекла. Продавец сообщил об исчезновении, после чего семья и представители салона обратились в полицию. Машина была оплачена, но покупателям ее еще не передали.

Сотрудники дилера отслеживали автомобиль по GPS через мобильное приложение и вместе с родственниками покупательницы отправились на поиски. После более чем часа погони и свыше 20 км пути машину удалось перехватить. Прибывшие полицейские задержали водителя, автомобиль вернули в салон. В сообщении IT Home дилер подтвердил, что полная стоимость покупки возвращена, а подозреваемого задержала полиция.

На угонщике была рабочая форма с логотипом BYD. Это вызвало подозрения в возможной причастности сотрудников дилера, однако менеджер по продажам заявил, что мужчина там никогда не работал и купил форму в интернете. По словам свидетелей, преступник несколько раз появлялся на территории салона до угона. Полиция сообщила о прежних судимостях подозреваемого за угоны автомобилей.

Итог покупатели отказались забирать машину из того же дилерского центра и потребовали расторгнуть сделку. Утром 11 ноября дилер вернул им полную стоимость BYD Song, а страховой платеж свыше 6 тыс. юаней передал на оформление возврата через страховую компанию. Как сообщает IT Home, покупательница также требовала возместить дорожные и гостиничные расходы и ссылалась на китайскую норму «вернуть товар и выплатить втрое больше» при доказанном введении потребителя в заблуждение. Дилер отклонил это требование, заявив, что сам понес ущерб и что автомобиль после угона сложнее продать повторно, но был готов обсуждать компенсацию поездки. По данным NTDTV, при первом обращении семьи дилер не сразу согласился вернуть всю сумму; позже стоимость автомобиля вернули, а вопрос со страховым платежом решали отдельно.

Дилер признал недостатки в организации выдачи: сотрудник оставил ключ в машине, отлучившись за временными номерами. На площадке не было поста охраны. Зона выдачи также не попадала под камеры видеонаблюдения.

Ранее публиковался разбор Yangwang Altior, другой модели BYD.