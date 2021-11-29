Угонщики придумали новый нестандартный способ украсть автомобиль: владельцы в шоке
Эксперты «АльфаСтрахования» привели несколько примеров. Владелица кроссовера Mercedes-Benz GLE, открыв гараж, обнаружила, что преступники полностью разобрали автомобиль. Они похитили колеса, все сиденья и двери, капот, бампер, передние фары, рулевую торпеду, центральную консоль, два передних крыла и панель приборов. Сумма страхового возмещения превысила 5 млн рублей.
Аналогичная беда постигла владельца BMW 5-Series. Утром, выйдя из дома, мужчина обнаружил лишь колеса и кузов. В похожем состоянии застал свой автомобиль владелец Kia Sportage. Злоумышленники похитили передний и задний бамперы, все двери и резиновые уплотнители, передние фары и задние стоповые огни, колеса, руль, радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера, задние шторки багажника и даже воздушные фильтры.
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