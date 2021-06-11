Уходить от штрафов водителям все сложнее: в ГИБДД раскрыли очередной обман
Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят сверку сведений о фактах смерти граждан с информацией о стоящих на государственном учете транспортных средств. Дело в том, что недобросовестные водители не торопятся переоформлять машину умершего родственника в собственность, более того, умудряются оформлять авто на покойников.
Только в Кировской области в результате проверки с начала 2021 года был прекращен государственный учет 1620 транспортных средств, владельцы которых умерли. Когда автомобиль оформлен на умершего человека, не нужно платить ни налоги, ни штрафы. Такой «льготы» в текущем году уже лишились 1384 кировчан.
Выявляют дельцов при ежедневном контроле за дорожным движением инспектора ДПС, а также с помощью средств фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Водители, управляющие транспортом, регистрация которого прекращена в связи со смертью владельца, привлекаются к административной ответственности за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, что влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 800 рублей.
Также на месте изымаются государственные регистрационные знаки и документы на транспортное средство, находящееся в розыске. В указанном случае эксплуатация автомобиля законом не допускается.
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