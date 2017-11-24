24 ноября 2017, 15:55
Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover
Герцог и герцогиня кембриджские наблюдали за финальными этапами сборки Jaguar F-PACE и Range Rover Velar, которые производятся на предприятии в Солихалле. Именитым гостям продемонстрировали концепт полностью электрического Jaguar I-PACE и подзаряжаемый гибрид Range Rover P400e.
Последние две модели - часть глобальной стратегии компании по электрификации всех новых автомобилей, выпущенных после 2020 года.
В конце экскурсионной программы Уильям и Кейт совершили заезд по бездорожью, где испытали возможности внедорожников, включая новый Discovery, который займет место в действующем парке спасательной техники Land Rover.
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20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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06.06.2016, 21:55
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Отзывы по теме
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
Не понимаю эту любовь к внедорожью. Главное, чтоб машина город и трассу мягко и уверенно держала. Дискарь с этим справляется на ура
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