24 ноября 2017, 15:55

Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover

Герцог и герцогиня кембриджские наблюдали за финальными этапами сборки Jaguar F-PACE и Range Rover Velar, которые производятся на предприятии в Солихалле. Именитым гостям продемонстрировали концепт полностью электрического Jaguar I-PACE и подзаряжаемый гибрид Range Rover P400e.
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Последние две модели - часть глобальной стратегии компании по электрификации всех новых автомобилей, выпущенных после 2020 года.

В конце экскурсионной программы Уильям и Кейт совершили заезд по бездорожью, где испытали возможности внедорожников, включая новый Discovery, который займет место в действующем парке спасательной техники Land Rover.

Новости Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Дискавери, Дисковери

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
G1317Avec
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
Не понимаю эту любовь к внедорожью. Главное, чтоб машина город и трассу мягко и уверенно держала. Дискарь с этим справляется на ура
AnaconsaFR
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Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover
Последние две модели - часть глобальной стратегии компании по электрификации всех новых автомобилей, выпущенных после 2020 года.В конце экскурсионной программы Уильям и Кейт совершили заезд по бездорожью, где испытали возможности внедорожников, включая новый Discovery, который займет место в действующем парке спасательной техники Land Rover.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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