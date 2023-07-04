Уклоняющихся от явки в военкомат водителей начнут ограничивать в правах: приказ МВД

{{material_}}В середине апреля 2023 года Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Такая повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе», другими словами – на портале Госуслуг. Сотрудникам военкоматов больше не надо бегать с повестками за военнообязанными. Теперь гражданин, получивший электронную повестку, сам обязан явиться в военкомат. Если он не пришел в течение 20 дней, в отношении него вводятся ограничительные меры, одна из которых касается водителей.

Согласно новому приказу МВД, будет приостановлено действие водительских прав тех, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Как уточняет ТАСС, «информация об ограничении права управления транспортным средством должна поступать в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток с момента принятия решения о временных мерах в территориальный орган МВД». Снимут ограничение, когда военнообязанный придет в военкомат и решение об отмене временных мер поступит в реестр воинского учета.

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