Украинцам предложат крошечный автомобиль, для управления которым не нужны права (у нас такого нет)
Фото: Citroen
Ныне Ami выпускается серийно, причем, в нескольких типах кузовов, в пассажирской и в грузовой версиях.
При создании Ami инженеры и дизайнеры Citroen руководствовались тем, чтобы этим автомобилем могли управлять молодые люди в возрасте 16+, пока что не имеющие водительского удостоверения. Именно поэтому максимальная скорость крошки-электрокара искусственно ограничена 45 км/ч.
Для облегчения маневрирования в городе автомобильчик получил возможность разворачиваться практически на месте. В салоне «ситроена» размещаются 2 человека. Запас хода электромобиля от одной зарядки составляет 70-80 км.
В компании «Stellantis Украина» уже озвучили стоимость Ami - около 7 тыс. евро. Как только электрокар пройдет сертификацию, импортер приступит к изучению потребительского спроса на рынке «самостийной», ведь подобного рода машин здесь пока что не было.
От себя заметим, что модельная гамма Citroen в Украине куда интереснее нашей. Например, в Киеве и других крупных городах «незалежной» свободно можно приобрести такие легковые модели, которых нет в российской гамме: C3 (от 1 190 000 рублей), новый C4 (от 1 578 000 рублей) и C-Elysee (от 1 170 000 рублей).
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