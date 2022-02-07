Украинцы дают стареньким ЗАЗам вторую жизнь: но стоит это недешево
Вторая версия (4 400 долларов или 333 000 рублей) подразумевает более мощный электромотор (57 л.с.) и более емкую батарею (16 кВт-ч). Дальность хода возрастает до 160 километров, а максимальная скорость – до 90 км/ч. Подзарядка займет не более 7 часов. Третий вариант с топовой батареей на 24 кВт-ч стоит 5 500 долларов (417 000 рублей). Без «дозаправки» такой электрокар может проехать до 230 километров, а на полная зарядка занимает 10 часов.
Единственный нюанс, цены не включают цену самого донора. Электрокар «под ключ» обойдется примерно в 5 000 – 7 000 долларов или порядка 380 000 – 530 000 рублей. Оно того стоит? Топливо на украинских заправках продолжает дорожать. Сейчас за литр 92-го бензина просят в среднем 31,53 гривны или порядка 85,2 рубля. Зато электроэнергия стоит примерно, как в России. Семьи, потребляющие свыше 250 кВт-ч в месяц платят по 1,68 гривны за киловатт или 4,84 рубля.
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