Украинская полиция отправила спорткары Red Bull на штрафстоянку за дрифт у Софийского собора
Фото: liga.net
Акция получила большой общественный резонанс, и власти Киева выступили с официальным заявлением, назвав произошедшее возмутительным актом вандализма и неуважения по отношению к жителям города и одному из самых священных мест Украины, Софии Киевской. По словам Усова, было повреждено 2 тысячи кв.метров брусчатки, ремонт которой обойдется в 47 тысяч украинских гривен (130 тыс. рублей по курсу). Red Bull оштрафовали на 1 700 гривен (4 600 рублей) за неподчинение отказу и обязали возместить ущерб. А пока оба дрифт-кара отправились на штрафстоянку.
Между тем Red Bull настаивает на том, что на самом деле у нее было разрешение на съемку в этом месте. Косвенно это подтверждает тот факт, что украинская полиция спокойно наблюдала за происходящим. Расследование того, было ли у компании разрешение, все еще продолжается.
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