12 декабря 2017, 18:10

Украинские автозаводы отчитались за ноябрь

В ноябре 2017 года на украинских автомобильных предприятиях было произведено 1014 транспортных средств. Это на 15,6% больше результата прошлогоднего ноября, и на 7,4% превышает октябрьский показатель текущего года. Таковы данные Ассоциации «Укравтопром».
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Большая часть выпуска – легковушки (895 ед., или +7,2% к октябрю и +15,2% к ноябрю 2016 года). Автобусов было собрано аж 90 ед. Такой объем на 47,5% превысил показатель октября и на 83,7% результат годичной давности.

Также было выпущено 29 грузовиков, и тут отличились преимущественно представители «ЗАЗа». Увы, но на грузовом фронте зафиксировано падение производства. Произошло это и по отношению к предыдущему месяцу, и к ноябрю прошлого года (на -39,6% и -43,1% соответственно).

Абсолютно нечем было похвастаться «АвтоКрАЗу» - по необъяснимым причинам завод перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016-го.

Всего за 11 месяцев текущего года на «самостийной» было изготовлено 7654 ТС - это на 67% больше прошлогоднего результата.

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Украинские автозаводы отчитались за ноябрь
Большая часть выпуска – легковушки (895 ед., или +7,2% к октябрю и +15,2% к ноябрю 2016 года). Автобусов было собрано аж 90 ед. Такой объем на 47,5% превысил показатель октября и на 83,7% результат годичной давности. Также было выпущено 29 грузовиков, и тут отличились преимущественно представители «ЗАЗа». Увы, но на грузовом фронте зафиксировано падение производства. Произошло это и по отношению к предыдущему месяцу, и к ноябрю прошлого года (на -39,6% и -43,1% соответственно). Абсолютно нечем было похвастаться «АвтоКрАЗу» - по необъяснимым причинам завод перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016-го.Всего за 11 месяцев текущего года на «самостийной» было изготовлено 7654 ТС - это на 67% больше прошлогоднего результата.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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