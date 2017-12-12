Украинские автозаводы отчитались за ноябрь
Большая часть выпуска – легковушки (895 ед., или +7,2% к октябрю и +15,2% к ноябрю 2016 года). Автобусов было собрано аж 90 ед. Такой объем на 47,5% превысил показатель октября и на 83,7% результат годичной давности.
Также было выпущено 29 грузовиков, и тут отличились преимущественно представители «ЗАЗа». Увы, но на грузовом фронте зафиксировано падение производства. Произошло это и по отношению к предыдущему месяцу, и к ноябрю прошлого года (на -39,6% и -43,1% соответственно).
Абсолютно нечем было похвастаться «АвтоКрАЗу» - по необъяснимым причинам завод перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016-го.
Всего за 11 месяцев текущего года на «самостийной» было изготовлено 7654 ТС - это на 67% больше прошлогоднего результата.
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