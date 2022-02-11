Украинские водители не спешат оплачивать штрафы, приходящие с камер (но нарушают часто)
Понятное дело, что интерес к камерам в «самостийной» повышенный. Вот и свежая статистика по вынесенным штрафам вызвала в стране бурное обсуждение.
Согласно данным Опендатабот, платформы для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины, в прошлом (полном) году на украинских водителей было выписано 2 584 779 млн штрафов. Общая сумма, таким образом, составила 1 029 217 060 гривен (2,75 млрд рублей). На конец 2021 года в стране работало 246 камер фото- видеофиксации скорости в 15 областях и 24 городах.
Чаще всего украинцы лихачили в сентябре - система насчитала почти 469 483 фактов нарушения ПДД, а вот самым дисциплинированным месяцем оказался февраль – 66 285 случаев.
Украинские автомобилисты весьма неохотно оплачивают штрафы. Согласно информации в Едином реестре должников, в 2021 году количество неоплаченных постановлений составило 1 327 440, или +19%.
От себя заметим, что общий автопарк «Незалежной» едва превышает отметку 10 млн автомобилей, из них 8,8 млн – легковые модели. Средний возраст легкового автопарка составляет 22,7 лет (данные на 2021 год) – это самый старый парк в Европе. При этом 39% импортируемых легковых автомобилей – старше 8 лет.
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- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
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