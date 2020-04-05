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5 апреля 2020, 10:24

Украинский рынок подержанных автомобилей просел в марте на 61%

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Фото из открытых источников
На 61% меньше заключено регистраций подержанных автомобилей на Украине в марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Это данные Ассоциации «Укравтопром».
Украинский рынок подержанных автомобилей просел в марте на 61

Фото из открытых источников

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И даже при таком раскладе парк машин, бывших в эксплуатации, живет куда более активной жизнью, чем рынок новых автомобилей. По данным Ассоциации, из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в «самостийной», новым оказалось лишь каждое четвертое транспортное средство.

Охотнее всего украинцы покупают подержанные Volkswagen Passat (1099 ед.), Renault Megane (1084 ед.), Skoda Octavia (982 ед.), Volkswagen Golf (861 ед.) и Ford Focus (695 ед.).

Говоря о результатах I квартала 2020 года, озвучивается цифра 79,5 тыс. – именно столько подержанных автомобилей было ввезено на территорию Украины из-за рубежа. Это на 57% меньше АППГ.  


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Украинский рынок подержанных автомобилей просел в марте на 61%
{{material_129525}} Желающих поменять свой автомобиль на «бэушны» в стране оказалось 18,6 тыс. человек. Причина – не только эпидемия коронавиурса, но также ситуация, при которой сервисные центры Министерства внутренних дел Украины временно не оказывают услуги по регистрации подержанного транспорта. И даже при таком раскладе парк машин, бывших в эксплуатации, живет куда более активной жизнью, чем рынок новых автомобилей. По данным Ассоциации, из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в «самостийной», новым оказалось лишь каждое четвертое транспортное средство.Охотнее всего украинцы покупают подержанные Volkswagen Passat (1099 ед.), Renault Megane (1084 ед.), Skoda Octavia (982 ед.), Volkswagen Golf (861 ед.) и Ford Focus (695 ед.).Говоря о результатах I квартала 2020 года, озвучивается цифра 79,5 тыс. – именно столько подержанных автомобилей было ввезено на территорию Украины из-за рубежа. Это на 57% меньше АППГ.  
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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