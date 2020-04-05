Украинский рынок подержанных автомобилей просел в марте на 61%
- 588
- 0
Фото из открытых источников
И даже при таком раскладе парк машин, бывших в эксплуатации, живет куда более активной жизнью, чем рынок новых автомобилей. По данным Ассоциации, из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в «самостийной», новым оказалось лишь каждое четвертое транспортное средство.
Охотнее всего украинцы покупают подержанные Volkswagen Passat (1099 ед.), Renault Megane (1084 ед.), Skoda Octavia (982 ед.), Volkswagen Golf (861 ед.) и Ford Focus (695 ед.).
Говоря о результатах I квартала 2020 года, озвучивается цифра 79,5 тыс. – именно столько подержанных автомобилей было ввезено на территорию Украины из-за рубежа. Это на 57% меньше АППГ.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве