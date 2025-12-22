Какие новогодние декорации на машине опасны для водителя — неожиданные последствия

Украшения на авто к Новому году могут обернуться штрафом и лишением прав

Водители все чаще украшают машины к праздникам. Но не все украшения безопасны. Некоторые могут привести к штрафу или даже к лишению прав. Юристы предупреждают о рисках. Неожиданные нюансы новогоднего тюнинга.

Водители все чаще украшают машины к праздникам. Но не все украшения безопасны. Некоторые могут привести к штрафу или даже к лишению прав. Юристы предупреждают о рисках. Неожиданные нюансы новогоднего тюнинга.

С наступлением зимних праздников на дорогах все чаще встречаются автомобили, украшенные гирляндами, мишурой и яркими наклейками. Водители стремятся создать праздничное настроение не только дома, но и в пути. Однако, как сообщает Autonews, даже безобидный на первый взгляд декор может обернуться серьезными проблемами для владельца машины.

Госавтоинспекция неоднократно напоминала: любые украшения на автомобиле должны быть закреплены так, чтобы не мешать обзору и не создавать угрозу безопасности. Если гирлянда или игрушка закрывает часть стекла или мешает работе дворников, инспектор вправе выписать штраф. Размер взыскания - 500 рублей, если речь идет о нарушении обзора или правил эксплуатации стеклоочистителей.

Особое внимание уделяется световым элементам. Если на машине появляются огни, не предусмотренные заводом-изготовителем, особенно красного или синего цвета, это может привести к лишению водительских прав на срок до года. Еще строже наказывают за имитацию спецсигналов: в этом случае срок лишения может достигать двух лет. Даже если украшения не светятся, но напоминают проблесковые маячки, инспектор может усмотреть нарушение.

Не менее опасно украшать номерные знаки. Если мишура или наклейка частично закрывает номер, это квалифицируется как препятствие идентификации. За такое нарушение впервые можно лишиться прав на три месяца, а при повторном случае - на полтора года. Юристы советуют внимательно следить, чтобы праздничный декор не касался регистрационных знаков и не мешал их чтению.

Украшения на лобовом стекле - еще одна зона риска. Даже небольшие наклейки в виде снежинок или фигурок Деда Мороза могут быть расценены как препятствие обзору. В этом случае также грозит штраф. Эксперты подчеркивают: любые элементы, которые уменьшают светопропускаемость стекла ниже 70%, считаются нарушением.

Не стоит забывать и о правилах перевозки грузов. Если на крыше автомобиля появляется елка или другой крупный предмет, его необходимо надежно закрепить в багажнике. В противном случае инспектор может выписать штраф за неправильную перевозку. Особенно строго следят за этим в крупных городах, где движение интенсивное и любая нештатная ситуация может привести к аварии.

Тем не менее, полностью отказываться от новогоднего оформления не обязательно. Юристы отмечают, что небольшие наклейки на боковых стеклах, которые не мешают обзору, не запрещены. Главное - не использовать яркие световые элементы и не размещать украшения на передней части машины. Внутри салона можно аккуратно украсить панель, если это не отвлекает водителя и не закрывает обзор.

Интересно, что общественный транспорт в Москве традиционно украшают к праздникам. По информации Autonews, в конце 2025 года на маршруты вышли десятки электробусов и трамваев с иллюминацией. В прошлом подобные инициативы вызывали вопросы у инспекторов, но сейчас оформление согласовывается с производителями и контролируется городскими службами. В результате штрафы за праздничный декор на общественном транспорте отменили, признав, что он не влияет на безопасность движения.

В итоге эксперты советуют водителям проявлять осторожность при выборе новогодних украшений для автомобиля. Лучше отказаться от всего, что может вызвать вопросы у инспектора или затруднить обзор. Безопасность на дороге важнее праздничного настроения, а штрафы и лишение прав - слишком высокая цена за оригинальность.