Улично-дорожная сеть возле «Меги» получит новую пропускную способность
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Плюс такой важный вопрос, как передача имущества в собственность региона. По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, IKEA передает на баланс компании «Ленавтодор» построенные ею ранее дорожные объекты и вкладывает 700 млн рублей в проектные работы и начальный этап строительства.
Михаил Москвин заметил, что проект развязки и примыкающей улично-дорожной сети должен быть готов к лету следующего года, а начало строительства запланировано на 2021-й. Данный проект увязывается с развитием улично-дорожной сети Кудрово, строительством ТПУ и станции метрополитена».
Сегодня, 31 мая 2019 года, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что совместно с Ленинградской областью и при участии федерального бюджета город планирует продолжить Лахтинско-Правобережную линию метрополитена до станции Кудрово.
Параллельно разрабатывается программа регулярных перевозок на 2019-2023 годы, которая «позволит оптимизировать действующие и открыть новые маршруты общественного транспорта в разных районах Северной столицы». Нас ожидает реконструкцияяя автомобильных дорог, благодаря чему доступнее станут жилые массивы в Новодевяткино, Янино и Мурино. Начнется строительство линии скоростного трамвая от улицы Дыбенко до Новосаратовки.
Напомним, что на развязке с КАД в западном Мурино неделю назад началось сооружение одного из съездов. Дорожники приступили к созданию земляного основания части дороги, ведущей в сторону проспекта Культуры. Работы ведутся под контролем специализированной лаборатории, которая проверяет качество используемых материалов. Со стороны Охтинской аллеи продолжается переустройство канализационных и водопроводных сетей.
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