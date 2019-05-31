31 мая 2019, 17:34

Улично-дорожная сеть возле «Меги» получит новую пропускную способность

  • 1263
  • 0
Через неделю в городе на Неве открывается Петербургский международный экономический форум. Уже известно, что в его рамках будет заключено соглашение между правительством Ленинградской области и компанией «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», которая является российским подразделением всемирно известной IKEA.
Улично дорожная сеть возле Меги получит новую пропускную способность

Ранее мы писали
Представлен поэтапный план транспортного развития поселения Кудрово, территориально относящегося к Ленинградской ...
Читать далее
Чиновники и бизнесмены намерены сообща устранить сильный пробел в транспортной инфраструктуре возле молла «Мега» в Кудрово. На ПМЭФ-2019 будут подписаны необходимые бумаги, суть которых сегодня была проговорена на совещании у заместителя председателя правительства 47-го региона Михаила Москвина. И это ничто иное, как окончательная схема перестройки улично-дорожной сети на указанном пятаке.

Плюс такой важный  вопрос, как передача имущества в собственность региона. По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, IKEA передает на баланс компании  «Ленавтодор» построенные ею ранее дорожные объекты и вкладывает 700 млн рублей в проектные работы и начальный этап строительства.

Михаил Москвин заметил, что проект развязки и примыкающей улично-дорожной сети должен быть готов к лету следующего года, а начало строительства запланировано на 2021-й. Данный проект увязывается с развитием улично-дорожной сети Кудрово, строительством ТПУ и станции метрополитена».

Ранее мы писали
Правительство Ленинградской области намерено обсудить 20 февраля на градостроительном совете 47-го региона ...
Читать далее
Реализация объекта «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» подразумевает в том числе  реконструкцию транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Сегодня, 31 мая 2019 года, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что  совместно с Ленинградской областью и при участии федерального бюджета город планирует продолжить Лахтинско-Правобережную линию метрополитена до станции Кудрово.

Параллельно разрабатывается программа регулярных перевозок на 2019-2023 годы, которая «позволит оптимизировать действующие и открыть новые маршруты общественного транспорта в разных районах Северной столицы». Нас ожидает реконструкцияяя автомобильных дорог, благодаря чему доступнее станут жилые массивы в Новодевяткино, Янино и Мурино. Начнется строительство линии скоростного трамвая от улицы Дыбенко до Новосаратовки.

Напомним, что на развязке с КАД в западном Мурино неделю назад началось сооружение одного из съездов. Дорожники приступили к созданию земляного основания части дороги, ведущей в сторону проспекта Культуры. Работы ведутся под контролем специализированной лаборатории, которая проверяет качество используемых материалов. Со стороны Охтинской аллеи продолжается переустройство канализационных и водопроводных сетей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автосервис "VAG MOS"
Только для пользователей форума! СКИДКА 10% на ремонт в нашем автосервисе "VAG MOS" Проведения диагностики, шиномонтаж, ремонт двигателя, ремонт ходовой и много другое для автомобилей группы ВАГ: Ауди, Шкода, Фольксваген, СЕАТ. г. Москва, ул. Большая Академическая 13А стр. 2 Режим работы: пн-сб ...
Максим ВАГ МОС
Ауди Центр Таганка | отзывы
Антон, добрый день! В первую очередь, хотели бы поблагодарить Вас за выбор нашего Дилерского центра и за подробную обратную связь. В Дилерском центре установлено три терминала для возможности произвести оплату посредством безналичного/ наличного расчета, включая беспроцентную оплату картой любого банка ...
АвтоСпецЦентр
Северный Renault | отзывы
Стал замечать, что на плохой дороге авто ведёт себя странно. Подсказали проверить втулки стабилизатора. Для этого обратился в северный, мастера проблему подтвердили, работы по замене провели оперативно, большое спасибо!
Илья
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Улично-дорожная сеть возле «Меги» получит новую пропускную способность
{{material_122421}} Чиновники и бизнесмены намерены сообща устранить сильный пробел в транспортной инфраструктуре возле молла «Мега» в Кудрово. На ПМЭФ-2019 будут подписаны необходимые бумаги, суть которых сегодня была проговорена на совещании у заместителя председателя правительства 47-го региона Михаила Москвина. И это ничто иное, как окончательная схема перестройки улично-дорожной сети на указанном пятаке. Плюс такой важный  вопрос, как передача имущества в собственность региона. По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, IKEA передает на баланс компании  «Ленавтодор» построенные ею ранее дорожные объекты и вкладывает 700 млн рублей в проектные работы и начальный этап строительства. Михаил Москвин заметил, что проект развязки и примыкающей улично-дорожной сети должен быть готов к лету следующего года, а начало строительства запланировано на 2021-й. Данный проект увязывается с развитием улично-дорожной сети Кудрово, строительством ТПУ и станции метрополитена». {{material_117942}}Реализация объекта «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» подразумевает в том числе  реконструкцию транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола». Сегодня, 31 мая 2019 года, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что  совместно с Ленинградской областью и при участии федерального бюджета город планирует продолжить Лахтинско-Правобережную линию метрополитена до станции Кудрово. Параллельно разрабатывается программа регулярных перевозок на 2019-2023 годы, которая «позволит оптимизировать действующие и открыть новые маршруты общественного транспорта в разных районах Северной столицы». Нас ожидает реконструкцияяя автомобильных дорог, благодаря чему доступнее станут жилые массивы в Новодевяткино, Янино и Мурино. Начнется строительство линии скоростного трамвая от улицы Дыбенко до Новосаратовки.Напомним, что на развязке с КАД в западном Мурино неделю назад началось сооружение одного из съездов. Дорожники приступили к созданию земляного основания части дороги, ведущей в сторону проспекта Культуры. Работы ведутся под контролем специализированной лаборатории, которая проверяет качество используемых материалов. Со стороны Охтинской аллеи продолжается переустройство канализационных и водопроводных сетей.
2019-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ярославль Ижевск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG