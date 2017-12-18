18 декабря 2017, 16:00

Уличных гонщиков предлагают сажать в тюрьму

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому наказания для стритрейсеров ужесточат. В частности, организаторы нелегальных гонок заплатят штраф в размере 1 млн рублей или даже отправятся в тюрьму на 2 года.
^

Ранее мы писали
Уходящий год словно дал передохнуть автомобилистам от бурных событий, происходивших в 2016-м. Хотя, конечно ...
Читать далее
А вот сами стритрейсеры лишатся прав, и тоже могут отправиться в тюрьму, только на год. По словам инициаторов законопроекта, наказание за аналогичные преступления, в том числе лишение свободы, предусмотрено во многих странах мира. Достаточно жесткие меры применяются в Англии, Канаде, Франции и Германии.

Ранее уличные гонки предлагали квалифицировать как «грубое нарушение общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам». Наказание составит до 50 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей. А в особо тяжких случаях участников гонок посадят в тюрьму на срок до 5 лет.

Между тем, в ГИБДД предлагают не просто ужесточать наказания, но дать возможность стритрейсерам гоняться. Правда, делать это на специализированных трассах. При этом власти Новой Москвы заявили о готовности выделить стритрейсерам площадку для заездов, вот только проект пока так и остался на стадии обсуждения.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не показывает топливо
У меня Шкода Октавия Тур, 2008г., пробег чуть больше 110К. Я отдаю себе отчет, что машина не новая и что могут случаться проблемы. Но вот никак не ожидал, что выйдет из строя электроника. А именно при езде перестал работать индикатор, который показывает топливо. Меня это напрягает, потому что не всегда ...
Александр Пан
Вибрация двигателя
Я слежу за своей машиной и часто тестирую её в гараже на холостых оборотах. И в последнее время начал замечать что когда работает двигатель, то он не стоит, как прежде четко на месте, а вибрирует. Меня это стало настораживать. Почитал на форумах, где говорят о том, что это скорее всего подушки, на которых ...
Александр Пан
Стук в двигателе
Если машина попалась качественная и без заводского брака, то двигатель без капитального ремонта должен, как правило, работать не менее 200К км пробега. Это в идеале. А в реальности, на сегодняшний день во время езды я слышу характерный стук в двигателе и очень переживаю, что это может привести к полной ...
Алексей121
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Вернули засады и знак «Ш». Итоги 2017-го, часть I
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Уличных гонщиков предлагают сажать в тюрьму
{{material_122045}} А вот сами стритрейсеры лишатся прав, и тоже могут отправиться в тюрьму, только на год. По словам инициаторов законопроекта, наказание за аналогичные преступления, в том числе лишение свободы, предусмотрено во многих странах мира. Достаточно жесткие меры применяются в Англии, Канаде, Франции и Германии.Ранее уличные гонки предлагали квалифицировать как «грубое нарушение общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам». Наказание составит до 50 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей. А в особо тяжких случаях участников гонок посадят в тюрьму на срок до 5 лет.Между тем, в ГИБДД предлагают не просто ужесточать наказания, но дать возможность стритрейсерам гоняться. Правда, делать это на специализированных трассах. При этом власти Новой Москвы заявили о готовности выделить стритрейсерам площадку для заездов, вот только проект пока так и остался на стадии обсуждения.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Старый Оскол Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG