Мобильный дом на колесах для путешествий — стоит ли своих денег?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 13:18

Уличный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог: цена и детали

В продаже появился необычный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог. Его стоимость — 593 215 рублей. Комплектация удивляет. Подробности о характеристиках и возможностях — в нашем материале.

На российском рынке появился интересный вариант для любителей путешествий — уличный кемпер-прицеп с полноценной кабиной, который можно использовать как мобильный дом на колесах. Такой прицеп предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования, так как оснащен всеми необходимыми документами и лицензией. Это решение подойдет тем, кто мечтает о свободе передвижения и не хочет зависеть от гостиниц или съемного жилья.

Фото: aliexpress.ru

Стоимость кемпера составляет 593 215 рублей, что делает его привлекательным предложением для тех, кто ищет бюджетный вариант для автопутешествий. 

По техническим характеристикам кемпер-прицеп выделяется внушительными размерами: длина — 9100 мм, ширина — 2900 мм, высота — 2800 мм. Максимальная грузоподъемность составляет от 2300 до 2400 килограммов, что позволяет перевозить не только личные вещи, но и дополнительное оборудование для комфортного отдыха. Прицеп произведен в Китае, бренд не указан, что типично для многих подобных предложений на рынке.

Фото: aliexpress.ru

Кемпер позиционируется как travel trailer, то есть предназначен для длительных поездок и проживания в пути. В комплекте идет все необходимое для быстрой установки и начала эксплуатации.

Фото: aliexpress.ru

Такой кемпер-прицеп может стать отличным выбором для семейных путешествий, выездов на природу или даже временного проживания. Благодаря наличию лицензии и возможности легального передвижения по дорогам, он открывает новые горизонты для автотуризма в России.

