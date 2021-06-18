18 июня 2021, 11:59
Улицы Ялты превратились в бурные реки: жители выкладывают страшные видео
Вслед за Керчью из-за сильных дождей сегодня затопило Ялту. Река Водопадная вышла из берегов. По улицам потоками воды носит припаркованные автомобили. Дождь льет с ночи и утихнет только к концу дня.
Дарья Климова Фото: riafan.ru
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Фото: riafan.ru
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Минувшей ночью в Керчи выпала двухмесячная норма осадков. Улицы затоплены, движение на перекрестках парализовано ...Читать далее
В Сети появились страшные кадры с ялтинских улиц, по которым потоки воды носят автомобили. В одном месте вода подмыла парапет набережной и два внедорожника зависли над бурной рекой. Владельцы в растерянности стоят рядом, машины могут рухнуть вниз в любую минуту.
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