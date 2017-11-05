«Улов» гаишников – 52 пьяных за три дня
Вдобавок к алкоголикам автоинспекторы выявили 4 водителей в состоянии наркотического опьянения, 33 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. При этом пресечено 6 фактов повторного управления ТС в состоянии опьянения, лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Все это печально, к тому же, в ГИБДД напоминают, что за пьянку за рулем, а также отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность. А это ничто иное, как штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления ТС сроком от полутора до 2 лет.
Пресс-служба регионального Управления МВД РФ, с 1 июля 2017 введена уголовная ответственность за управления ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
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