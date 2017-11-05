5 ноября 2017, 17:24

«Улов» гаишников – 52 пьяных за три дня

В конце октября текущего года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За 3 осенних дня задержано 52 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
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Вдобавок к алкоголикам автоинспекторы выявили 4 водителей в состоянии наркотического опьянения, 33 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. При этом пресечено 6 фактов повторного управления ТС в состоянии опьянения, лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все это печально, к тому же, в ГИБДД напоминают, что за пьянку за рулем, а также отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность. А это ничто иное, как штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления ТС сроком от полутора до 2 лет.

Пресс-служба регионального Управления МВД РФ, с 1 июля 2017 введена уголовная ответственность за управления ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

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| Кому: Александр Филиппов , коллекционер автомобильной техники. Ого. Это что за пиратство?
Fillion
Большой расход топлива.
Это нормально, если вы 15 минут прогреваетесь, а потом еще час стоите по пробкам. Смотрите среднюю скорость, если она ниже 20, тогда беспокоиться в общем-то не о чем. Если без всего этого - ну, смотрите сами, насколько двигатель чист (какое масло используете и как давно меняли - у меня вот после смены ...
Fillion
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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«Улов» гаишников – 52 пьяных за три дня
Вдобавок к алкоголикам автоинспекторы выявили 4 водителей в состоянии наркотического опьянения, 33 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. При этом пресечено 6 фактов повторного управления ТС в состоянии опьянения, лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение.Все это печально, к тому же, в ГИБДД напоминают, что за пьянку за рулем, а также отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность. А это ничто иное, как штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления ТС сроком от полутора до 2 лет.Пресс-служба регионального Управления МВД РФ, с 1 июля 2017 введена уголовная ответственность за управления ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
2017-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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