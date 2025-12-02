Миниатюрный дом на колесах для любых дорог – как All Roada меняет представление о путешествиях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 14:22

Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов

Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов

Миниатюрный дом на колесах для любых дорог – как All Roada меняет представление о путешествиях

Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов

Австралийская компания Stockman создала уникальный кемпер All Roada. Он сочетает компактность, легкость и функциональность. Стоимость удивляет – менее 5000 долларов. Чем он так хорош и почему его выбирают для путешествий? Узнайте подробности в нашем материале.

Австралийская компания Stockman создала уникальный кемпер All Roada. Он сочетает компактность, легкость и функциональность. Стоимость удивляет – менее 5000 долларов. Чем он так хорош и почему его выбирают для путешествий? Узнайте подробности в нашем материале.

Австралия издавна славится своими необычными и выносливыми домами на колесах. Неудивительно: суровые условия, дикая природа и огромные расстояния, в которых местные производители ищут нестандартные решения для путешествий. Именно здесь появилась одна из самых интересных новинок последних лет – миниатюрный кемпер All Roada от компании Stockman.

Стокман работает на рынке с 2006 года и за это время успел зарекомендовать себя как производитель практичных и надежных прицепов для активного отдыха. Их новая разработка – All Roada – сочетает в себе компактные размеры, легкость и универсальность. Этот двухколесный прицеп весит совсем немного, что позволяет буксировать его даже небольшим автомобилям, а значит, путешествовать с ним можно практически каждому.

Внутри All Roada скрыто все необходимое для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Несмотря на скромные габариты, здесь нашлось место для спального пространства, небольшого кухонного блока и даже системы хранения. Все элементы продуманы до мелочей: трансформируемая мебель, выдвижные ящики и легкий доступ к вещам, что делает их максимально комфортными для жизни на природе.

Особое внимание инженеры уделили проходимости. Все Roada оснащены прочной рамой и подвеской, рассчитанной на бездорожье. Благодаря этому прицеп не боится ни песчаных дюн, ни каменных троп, ни затяжных дождей. Его можно смело брать с собой в самые отдаленные уголки страны, не опасаясь за сохранность имущества и комфорт в пути.

Еще один важный плюс – цена. По информации autoevolution, базовая версия All Roada стоит менее 5000 долларов (менее 400 000 рублей), что делает его одним из наиболее доступных решений на рынке. За эти деньги покупатель получает не просто прицеп, а полноценный мобильный дом, готовый к любым испытаниям. Такой подход уже оценили любители автопутешествий, которые ищут баланс между стоимостью, качеством и возможностями.

All Roada – отличный пример того, как современные технологии и грамотный подход к созданию проектов позволяют создавать действительно универсальные и доступные решения для путешествий. Этот кемпер подойдет как опытным путешественникам, так и тем, кто только начинает открывать для себя мир автотуризма. Компактность, надежность и функциональность делают его дополнительным спутником для поездок по самым разным маршрутам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Брянск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться