Миниатюрный дом на колесах для любых дорог – как All Roada меняет представление о путешествиях

Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов

Австралийская компания Stockman создала уникальный кемпер All Roada. Он сочетает компактность, легкость и функциональность. Стоимость удивляет – менее 5000 долларов. Чем он так хорош и почему его выбирают для путешествий? Узнайте подробности в нашем материале.

Австралия издавна славится своими необычными и выносливыми домами на колесах. Неудивительно: суровые условия, дикая природа и огромные расстояния, в которых местные производители ищут нестандартные решения для путешествий. Именно здесь появилась одна из самых интересных новинок последних лет – миниатюрный кемпер All Roada от компании Stockman.

Стокман работает на рынке с 2006 года и за это время успел зарекомендовать себя как производитель практичных и надежных прицепов для активного отдыха. Их новая разработка – All Roada – сочетает в себе компактные размеры, легкость и универсальность. Этот двухколесный прицеп весит совсем немного, что позволяет буксировать его даже небольшим автомобилям, а значит, путешествовать с ним можно практически каждому.

Внутри All Roada скрыто все необходимое для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Несмотря на скромные габариты, здесь нашлось место для спального пространства, небольшого кухонного блока и даже системы хранения. Все элементы продуманы до мелочей: трансформируемая мебель, выдвижные ящики и легкий доступ к вещам, что делает их максимально комфортными для жизни на природе.

Особое внимание инженеры уделили проходимости. Все Roada оснащены прочной рамой и подвеской, рассчитанной на бездорожье. Благодаря этому прицеп не боится ни песчаных дюн, ни каменных троп, ни затяжных дождей. Его можно смело брать с собой в самые отдаленные уголки страны, не опасаясь за сохранность имущества и комфорт в пути.

Еще один важный плюс – цена. По информации autoevolution, базовая версия All Roada стоит менее 5000 долларов (менее 400 000 рублей), что делает его одним из наиболее доступных решений на рынке. За эти деньги покупатель получает не просто прицеп, а полноценный мобильный дом, готовый к любым испытаниям. Такой подход уже оценили любители автопутешествий, которые ищут баланс между стоимостью, качеством и возможностями.

All Roada – отличный пример того, как современные технологии и грамотный подход к созданию проектов позволяют создавать действительно универсальные и доступные решения для путешествий. Этот кемпер подойдет как опытным путешественникам, так и тем, кто только начинает открывать для себя мир автотуризма. Компактность, надежность и функциональность делают его дополнительным спутником для поездок по самым разным маршрутам.