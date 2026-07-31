LG превращает лобовое стекло в дисплей: система UltraView произвела фурор на рынке автотехнологий

31 июля 2026, 13:45
UltraView от LG: лобовое стекло как цифровой дисплей для водителя
UltraView от LG: лобовое стекло как цифровой дисплей для водителя
LG представила UltraView - инновационную систему, превращающую лобовое стекло автомобиля в цифровой дисплей. Решение обещает повысить безопасность и снизить нагрузку на водителя, что особенно актуально на фоне роста числа электронных помощников в современных авто.
Автомобильные технологии продолжают удивлять: LG Vehicle Solution Company вывела на рынок систему UltraView, которая способна превратить обычное лобовое стекло в полноценный цифровой дисплей. Это решение не просто очередная «фишка» для современных авто - оно может изменить сам подход к взаимодействию водителя с информацией на дороге.
В основе UltraView лежит компактная оптическая система, объединяющая AR-проекционный дисплей и фирменный Hover Screen. Ключевые данные - скорость, навигация, предупреждения систем помощи, климат-контроль и мультимедиа - выводятся прямо в поле зрения водителя. Причем критически важная информация проецируется на виртуальное расстояние впереди машины, а мультимедийные и климатические функции - на отдельный 20-дюймовый экран с фокусом примерно в 1,2 метра. Такой подход позволяет минимизировать необходимость отвлекаться от дороги и снижает утомляемость глаз.
Вся система умещается в корпусе, объемом около 15 литров, что делает ее совместимой с большинством современных приборных панелей. После выключения автомобиля, изображение исчезает полностью, а лобовое стекло остается прозрачным - никаких затемненных зон или маскирующих элементов. Для коррекции искажений, возникающих из-за изогнутого стекла, используются цифровые алгоритмы, поэтому не требуется специальное стекло под каждую модель авто.
UltraView умеет адаптировать расположение информации в зависимости от дорожной ситуации, что, по мнению разработчиков, снижает количество движений глаз и уменьшает когнитивную нагрузку на водителя. Сейчас система проходит испытания у нескольких мировых автопроизводителей и пока остается опытной разработкой. Уже сейчас проект вошел в число финалистов престижной Automotive News PACE Pilot Award 2026, что подчеркивает его перспективность на мировом рынке.
По оценкам аналитиков, к 2032 году мировой рынок HUD-дисплеев для автомобилей может превысить 25 миллионов устройств ежегодно. Это подтверждает тренд на интеграцию цифровых решений в автомобили, где борьба идет не только за комфорт, но и за безопасность. Важно отметить, что современные системы охлаждения и другие ключевые компоненты авто также становятся все более технологичными - например, выбор радиатора напрямую влияет на ресурс двигателя, как отмечается в материале о влиянии конструкции радиатора на работу мотора. Это подчеркивает, насколько важна интеграция новых технологий для повышения надежности и удобства эксплуатации автомобилей.
UltraView может стать одним из ключевых решений для будущих автомобилей, особенно в условиях роста числа электронных ассистентов и усложнения дорожной обстановки. Для российского рынка такие разработки могут быть особенно актуальны: адаптация под разные модели, отсутствие необходимости в специальном стекле и акцент на безопасности делают систему потенциально востребованной среди отечественных автолюбителей.
Похожие материалы
-
31.07.2026, 13:28
Редкий концепт Lada Roadster: как уникальный прототип вернулся на завод
Lada Roadster - концепт-кар, который когда-то удивил публику смелыми решениями, вновь оказался в центре внимания. Мало кто знает, что этот автомобиль стал не только экспериментом, но и полигоном для новых технологий. Почему его восстановление спустя годы важно для всей отрасли, какие детали скрывает история создания и что говорят специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
-
31.07.2026, 13:19
Почему ранний запуск кондиционера в машине может привести к проблемам с мотором
В жару многие водители спешат включить кондиционер сразу после запуска двигателя, не подозревая о возможных последствиях для ресурса мотора и комфорта в салоне. Эксперты объясняют, почему важно соблюдать определенный порядок действий.Читать далее
-
31.07.2026, 13:09
IVECO Strator нового поколения: возвращение культового тягача с капотом в Европу
Легендарный IVECO Strator спустя почти семь лет вновь появился на европейском рынке. Премьера прошла в Нидерландах, где представили обновленный капотный тягач с современным дизайном и мощными моторами xCursor. Модель может стать неожиданной альтернативой привычным Scania и Volvo. Что изменилось и почему это событие уже обсуждают перевозчики - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.07.2026, 12:51
ZF представила гибридную трансмиссию TraXon 2 для грузовиков: экономия топлива до 73%
Компания ZF анонсировала новую гибридную трансмиссию для тяжелых грузовиков, обещая значительное снижение расхода топлива и выбросов. Серийное производство ожидается только в 2028 году, но уже сейчас обсуждаются перспективы и возможные выгоды для перевозчиков. Мало кто знает, как именно гибриды могут повлиять на привычные дизельные автопарки.Читать далее
-
31.07.2026, 12:36
Водительские права: новые правила замены и риски для автомобилистов в 2026 году
С 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений отменено, и теперь ответственность за своевременную замену полностью лежит на водителях. Несоблюдение сроков грозит не только штрафами, но и временной потерей права на управление автомобилем.Читать далее
-
31.07.2026, 12:33
Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Китайский автогигант Great Wall официально подтвердил расширение линейки Wey в России. Уже в этом году появится Wey V9X, а в 2027-м на рынок выйдет долгожданный V8X. Почему эта новость может повлиять на выбор российских автолюбителей и какие технологии скрывает новинка - разбираемся подробно.Читать далее
-
31.07.2026, 11:58
Эти машины сметают с площадок: какие б/у авто сейчас нарасхват
Эксперты изучили рынок подержанных авто в РФ. Некоторые марки удивили скоростью продажи. Результаты исследования оказались неожиданными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.07.2026, 11:58
Одинарная и двойная сплошная: как различия в разметке влияют на штрафы и безопасность
Разметка напрямую влияет на безопасность и размер штрафов, а нюансы в ПДД могут стать причиной серьезных последствий. Эксперты объясняют, что важно знать об одинарной и двойной разметке.Читать далее
-
31.07.2026, 11:39
Sany вывела на рынок гибридный автокран грузоподъемностью 250 тонн
Китайская компания Sany представила уникальный автокран SAC2500E7PHEV, который способен работать до четырех часов без запуска дизельного двигателя. Это решение уже вызвало интерес у специалистов отрасли, ведь ранее подобные гибриды не превышали 150 тонн. Какие преимущества и нюансы скрывает новая техника - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины могут изменить подход к строительству в городах.Читать далее
-
31.07.2026, 10:58
С 1 сентября вводятся новые правила труда и отдыха для водителей в России
С осени 2026 года в России вступают в силу обновленные требования к рабочему времени и отдыху водителей. Новые нормы затрагивают не только длительность смен, но и порядок предоставления перерывов, что может повлиять на безопасность и условия труда в транспортной отрасли.Читать далее
Похожие материалы
-
31.07.2026, 13:28
Редкий концепт Lada Roadster: как уникальный прототип вернулся на завод
Lada Roadster - концепт-кар, который когда-то удивил публику смелыми решениями, вновь оказался в центре внимания. Мало кто знает, что этот автомобиль стал не только экспериментом, но и полигоном для новых технологий. Почему его восстановление спустя годы важно для всей отрасли, какие детали скрывает история создания и что говорят специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
-
31.07.2026, 13:19
Почему ранний запуск кондиционера в машине может привести к проблемам с мотором
В жару многие водители спешат включить кондиционер сразу после запуска двигателя, не подозревая о возможных последствиях для ресурса мотора и комфорта в салоне. Эксперты объясняют, почему важно соблюдать определенный порядок действий.Читать далее
-
31.07.2026, 13:09
IVECO Strator нового поколения: возвращение культового тягача с капотом в Европу
Легендарный IVECO Strator спустя почти семь лет вновь появился на европейском рынке. Премьера прошла в Нидерландах, где представили обновленный капотный тягач с современным дизайном и мощными моторами xCursor. Модель может стать неожиданной альтернативой привычным Scania и Volvo. Что изменилось и почему это событие уже обсуждают перевозчики - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.07.2026, 12:51
ZF представила гибридную трансмиссию TraXon 2 для грузовиков: экономия топлива до 73%
Компания ZF анонсировала новую гибридную трансмиссию для тяжелых грузовиков, обещая значительное снижение расхода топлива и выбросов. Серийное производство ожидается только в 2028 году, но уже сейчас обсуждаются перспективы и возможные выгоды для перевозчиков. Мало кто знает, как именно гибриды могут повлиять на привычные дизельные автопарки.Читать далее
-
31.07.2026, 12:36
Водительские права: новые правила замены и риски для автомобилистов в 2026 году
С 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений отменено, и теперь ответственность за своевременную замену полностью лежит на водителях. Несоблюдение сроков грозит не только штрафами, но и временной потерей права на управление автомобилем.Читать далее
-
31.07.2026, 12:33
Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Китайский автогигант Great Wall официально подтвердил расширение линейки Wey в России. Уже в этом году появится Wey V9X, а в 2027-м на рынок выйдет долгожданный V8X. Почему эта новость может повлиять на выбор российских автолюбителей и какие технологии скрывает новинка - разбираемся подробно.Читать далее
-
31.07.2026, 11:58
Эти машины сметают с площадок: какие б/у авто сейчас нарасхват
Эксперты изучили рынок подержанных авто в РФ. Некоторые марки удивили скоростью продажи. Результаты исследования оказались неожиданными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.07.2026, 11:58
Одинарная и двойная сплошная: как различия в разметке влияют на штрафы и безопасность
Разметка напрямую влияет на безопасность и размер штрафов, а нюансы в ПДД могут стать причиной серьезных последствий. Эксперты объясняют, что важно знать об одинарной и двойной разметке.Читать далее
-
31.07.2026, 11:39
Sany вывела на рынок гибридный автокран грузоподъемностью 250 тонн
Китайская компания Sany представила уникальный автокран SAC2500E7PHEV, который способен работать до четырех часов без запуска дизельного двигателя. Это решение уже вызвало интерес у специалистов отрасли, ведь ранее подобные гибриды не превышали 150 тонн. Какие преимущества и нюансы скрывает новая техника - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины могут изменить подход к строительству в городах.Читать далее
-
31.07.2026, 10:58
С 1 сентября вводятся новые правила труда и отдыха для водителей в России
С осени 2026 года в России вступают в силу обновленные требования к рабочему времени и отдыху водителей. Новые нормы затрагивают не только длительность смен, но и порядок предоставления перерывов, что может повлиять на безопасность и условия труда в транспортной отрасли.Читать далее