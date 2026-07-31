Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 13:45

UltraView от LG: лобовое стекло как цифровой дисплей для водителя

UltraView от LG: лобовое стекло как цифровой дисплей для водителя

LG превращает лобовое стекло в дисплей: система UltraView произвела фурор на рынке автотехнологий

UltraView от LG: лобовое стекло как цифровой дисплей для водителя

LG представила UltraView - инновационную систему, превращающую лобовое стекло автомобиля в цифровой дисплей. Решение обещает повысить безопасность и снизить нагрузку на водителя, что особенно актуально на фоне роста числа электронных помощников в современных авто.

LG представила UltraView - инновационную систему, превращающую лобовое стекло автомобиля в цифровой дисплей. Решение обещает повысить безопасность и снизить нагрузку на водителя, что особенно актуально на фоне роста числа электронных помощников в современных авто.

Автомобильные технологии продолжают удивлять: LG Vehicle Solution Company вывела на рынок систему UltraView, которая способна превратить обычное лобовое стекло в полноценный цифровой дисплей. Это решение не просто очередная «фишка» для современных авто - оно может изменить сам подход к взаимодействию водителя с информацией на дороге.

В основе UltraView лежит компактная оптическая система, объединяющая AR-проекционный дисплей и фирменный Hover Screen. Ключевые данные - скорость, навигация, предупреждения систем помощи, климат-контроль и мультимедиа - выводятся прямо в поле зрения водителя. Причем критически важная информация проецируется на виртуальное расстояние впереди машины, а мультимедийные и климатические функции - на отдельный 20-дюймовый экран с фокусом примерно в 1,2 метра. Такой подход позволяет минимизировать необходимость отвлекаться от дороги и снижает утомляемость глаз.

Вся система умещается в корпусе, объемом около 15 литров, что делает ее совместимой с большинством современных приборных панелей. После выключения автомобиля, изображение исчезает полностью, а лобовое стекло остается прозрачным - никаких затемненных зон или маскирующих элементов. Для коррекции искажений, возникающих из-за изогнутого стекла, используются цифровые алгоритмы, поэтому не требуется специальное стекло под каждую модель авто.

UltraView умеет адаптировать расположение информации в зависимости от дорожной ситуации, что, по мнению разработчиков, снижает количество движений глаз и уменьшает когнитивную нагрузку на водителя. Сейчас система проходит испытания у нескольких мировых автопроизводителей и пока остается опытной разработкой. Уже сейчас проект вошел в число финалистов престижной Automotive News PACE Pilot Award 2026, что подчеркивает его перспективность на мировом рынке.

По оценкам аналитиков, к 2032 году мировой рынок HUD-дисплеев для автомобилей может превысить 25 миллионов устройств ежегодно. Это подтверждает тренд на интеграцию цифровых решений в автомобили, где борьба идет не только за комфорт, но и за безопасность. Важно отметить, что современные системы охлаждения и другие ключевые компоненты авто также становятся все более технологичными - например, выбор радиатора напрямую влияет на ресурс двигателя, как отмечается в материале о влиянии конструкции радиатора на работу мотора. Это подчеркивает, насколько важна интеграция новых технологий для повышения надежности и удобства эксплуатации автомобилей.

UltraView может стать одним из ключевых решений для будущих автомобилей, особенно в условиях роста числа электронных ассистентов и усложнения дорожной обстановки. Для российского рынка такие разработки могут быть особенно актуальны: адаптация под разные модели, отсутствие необходимости в специальном стекле и акцент на безопасности делают систему потенциально востребованной среди отечественных автолюбителей.

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