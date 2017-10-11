Ульяновский автозавод представил модель «Профи»
«УАЗ» показал новый коммерческий автомобиль «Профи». Модель, серийное производство которой началось в прошлом месяце, обладает грузоподъемностью 1,5 тонны.
УАЗ Профи
Новый от 649 000 до 699 000 Р
Автомобиль оборудован бензиновым двигателем, развивающим мощность до 160 л.с. Отечественный производитель адаптировал машину к суровым дорожным и климатическим условиям эксплуатации.
При этом новая коммерческая модель отличается достаточно комфортным салоном, имеет качественную шумоизоляцию в кабине. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают системы пассивной и активной безопасности, а также капотная компоновка.
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13.05.2016, 19:34
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот он и закончится скоро, режим сокращенной рабочей недели. И снова все будет у работников по плану. Ну и какие теперь могут быть сомнения, что у завода все в порядке? Грамотно разрулили, респект!
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
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