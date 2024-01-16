Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти

Ранее мы писали Кен Блок погиб в аварии на снегоходе Бывший гонщик WRC, звезда джимханы и основатель Hoonigan Кен Блок погиб в понедельник в аварии на снегоходе ... Читать далее

Первым о смерти Андрея Шипило сообщил телеграм-канал «Борус» со ссылкой на его родных. Тело блогера обнаружили около 11 утра 16 января у него дома. В настоящее время специалисты изучают обстоятельства смерти, проводится экспертиза. Жена Андрея сообщила журналистам, что наиболее вероятной причиной стал оторвавшийся тромб.

Друзья и коллеги вспоминают об Андрее, как о хорошем, веселом парне, который снимал крутые ролики, в основном про японские автомобили и JDM-культуру. На его автомобильный видеоблог Siberian Beard подписано 673 тысячи человек. Последний обзор, посвященный праворульному кроссоверу из Японии BMW X2, он выложил две недели назад.

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