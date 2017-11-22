22 ноября 2017, 13:12

«Умная мобильность» не помеха личным автомобилям

В ближайшей перспективе прибыль от программного обеспечения и услуг составит значительную часть доходов Ford Motor, а, возможно, и превзойти доходы от производства и продажи автомобилей.
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«Умная мобильность» не помеха личным автомобилям Ford

«Умной мобильностью» в подразделении «Мобильность» в Ford Motor Company, возглавляемом Марси Клеворн, занимаются 14-15 тыс. человек. Это почти 7% от общего числа сотрудников компании по всему миру. Работа в «лабораториях» налажена по принципам, которых придерживаются в компаниях-разработчиках программного обеспечения. Одной из задач подразделения является синхронизации разных планов.

По прогнозам г-жи Клеворн, прибыль от цифровых сервисов будет составлять значительную часть дохода Ford уже в 2020-2025 г.г. По ее словам, «умная мобильность» в компании будет развиваться по 2 направлениям: улучшение личного опыта использования автомобиля и решение транспортных проблем городов в целом, в том числе благодаря использованию нескольких видов транспорта в рамках одной поездки.

Марси Клеворн говорит, что современные тенденции не приведут к исчезновению личного автотранспорта: «Есть города, которые могут запретить автомобили вообще, или разрешить только автомобили, используемые на условиях райдшеринга, или сделать личные автомобили слишком дорогими. Поэтому для нас важно заниматься всеми видами транспорта, поэтому для нас важен райдшеринг. Но я не думаю, что это приведет к исчезновению личного владения автомобилем. Часть нашего глобального видения – это свобода перемещения, а это может означать разные вещи для людей в зависимости от того, в какой среде они проживают. В удаленных уголках Земли свобода перемещения может означать владение собственным автомобилем».

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«Умная мобильность» не помеха личным автомобилям
«Умной мобильностью» в подразделении «Мобильность» в Ford Motor Company, возглавляемом Марси Клеворн, занимаются 14-15 тыс. человек. Это почти 7% от общего числа сотрудников компании по всему миру. Работа в «лабораториях» налажена по принципам, которых придерживаются в компаниях-разработчиках программного обеспечения. Одной из задач подразделения является синхронизации разных планов.По прогнозам г-жи Клеворн, прибыль от цифровых сервисов будет составлять значительную часть дохода Ford уже в 2020-2025 г.г. По ее словам, «умная мобильность» в компании будет развиваться по 2 направлениям: улучшение личного опыта использования автомобиля и решение транспортных проблем городов в целом, в том числе благодаря использованию нескольких видов транспорта в рамках одной поездки. Марси Клеворн говорит, что современные тенденции не приведут к исчезновению личного автотранспорта: «Есть города, которые могут запретить автомобили вообще, или разрешить только автомобили, используемые на условиях райдшеринга, или сделать личные автомобили слишком дорогими. Поэтому для нас важно заниматься всеми видами транспорта, поэтому для нас важен райдшеринг. Но я не думаю, что это приведет к исчезновению личного владения автомобилем. Часть нашего глобального видения – это свобода перемещения, а это может означать разные вещи для людей в зависимости от того, в какой среде они проживают. В удаленных уголках Земли свобода перемещения может означать владение собственным автомобилем».
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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