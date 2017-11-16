16 ноября 2017, 13:14

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

21 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт четвертая международная конференция, посвящённая подключенным автомобилям, – Connected Car Summit. Как органично вписать электрокары в инфраструктуру города, как обеспечить безопасность работы бортовых систем, какова госполитика в отношении умных автомобилей – на эти и другие вопросы ответят спикеры саммита, ведущие эксперты отрасли.
^
  Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit
3
фото
  

Среди выступающих - Александр Гурко,  соруководитель рабочей группы по реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), член Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Также доклад представит Александр Морозов, замминистра промышленности и торговли РФ, Сергей Оксенюк, руководитель проектов в АО «ГЛОНАСС», Дмитрий Блехер, директор по развитию IT и информационной безопасности Российского автомобильного товарищества.

Помимо выступления спикеров, на конференции пройдут два круглых стола: один – с участниками НТИ «Автонет 2.0», второй – с представителями фонда «Сколково». За первым столом обсудят приоритетные проекты НТИ «Автонет» с участниками рынка транспортной телематики и логистики людей и вещей.
Ключевые темы: беспилотный общественный транспорт, цифровые сервисы в подключенных карах и искусственный интеллект в автомобилях.  Во второй дискуссии затронут задачи развития транспортных средств и технологий, взаимодействия пользователя с автомобилем и безопасность.

В экспозоне Connected Car Summit посетители ознакомятся с новым ПО, оборудованием и прототипами БПЛА. А ещё они смогут выбрать облачный сервис, научиться собирать данные с умной машины и применять их, а также проконсультироваться с инженерами. Кроме того, в этот раз на саммите пройдёт премьерная Битва стартапов по подключенным авто и сопутствующей инфраструктуре. Гости увидят, как молодые компании презентуют свои проекты перед инвесторами.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто | отзывы
Недавно пересел с рено дастер на хендэ сантафе, очень рад, что машу покупал именно в восток-авто, менеджер Дмитрий, помог мне определится с комплектацией и даже помог сэкономить в некоторых моментах.
SultanKerimov
Немец\японеу
У нас в городе достаточно редко встречаются именно немецкие машины, потому что все давно уже поняли что Японские куда лучше по качеству и в целом дешевле. Я пошел по тому же пути, взял себе мазду 6 в седане недавно и хочу сказать что машина показала себя более чем отлично в условиях города и за ним. ...
Михаил Умов
«Глас народа»: так стоит ли покупать «незамерзайку» на обочине?
Метанол не пахнет, вред от него, если не пить - нет. Запрещен он в России, так как хотровыдуманные депутаты решили что его будут пить и по этому нежно потравить запахом изобутилового или изопропилового спирта всех. В Финляндии вся омывайка на этаноле, на банках череп с костями, ввоз такого в Россию запрещен ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 40 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit
Среди выступающих - Александр Гурко,  соруководитель рабочей группы по реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), член Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Также доклад представит Александр Морозов, замминистра промышленности и торговли РФ, Сергей Оксенюк, руководитель проектов в АО «ГЛОНАСС», Дмитрий Блехер, директор по развитию IT и информационной безопасности Российского автомобильного товарищества. Помимо выступления спикеров, на конференции пройдут два круглых стола: один – с участниками НТИ «Автонет 2.0», второй – с представителями фонда «Сколково». За первым столом обсудят приоритетные проекты НТИ «Автонет» с участниками рынка транспортной телематики и логистики людей и вещей.Ключевые темы: беспилотный общественный транспорт, цифровые сервисы в подключенных карах и искусственный интеллект в автомобилях.  Во второй дискуссии затронут задачи развития транспортных средств и технологий, взаимодействия пользователя с автомобилем и безопасность. В экспозоне Connected Car Summit посетители ознакомятся с новым ПО, оборудованием и прототипами БПЛА. А ещё они смогут выбрать облачный сервис, научиться собирать данные с умной машины и применять их, а также проконсультироваться с инженерами. Кроме того, в этот раз на саммите пройдёт премьерная Битва стартапов по подключенным авто и сопутствующей инфраструктуре. Гости увидят, как молодые компании презентуют свои проекты перед инвесторами.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Йошкар-Ола Ярославль Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG