Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit
Среди выступающих - Александр Гурко, соруководитель рабочей группы по реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), член Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Также доклад представит Александр Морозов, замминистра промышленности и торговли РФ, Сергей Оксенюк, руководитель проектов в АО «ГЛОНАСС», Дмитрий Блехер, директор по развитию IT и информационной безопасности Российского автомобильного товарищества.
Помимо выступления спикеров, на конференции пройдут два круглых стола: один – с участниками НТИ «Автонет 2.0», второй – с представителями фонда «Сколково». За первым столом обсудят приоритетные проекты НТИ «Автонет» с участниками рынка транспортной телематики и логистики людей и вещей.
Ключевые темы: беспилотный общественный транспорт, цифровые сервисы в подключенных карах и искусственный интеллект в автомобилях. Во второй дискуссии затронут задачи развития транспортных средств и технологий, взаимодействия пользователя с автомобилем и безопасность.
В экспозоне Connected Car Summit посетители ознакомятся с новым ПО, оборудованием и прототипами БПЛА. А ещё они смогут выбрать облачный сервис, научиться собирать данные с умной машины и применять их, а также проконсультироваться с инженерами. Кроме того, в этот раз на саммите пройдёт премьерная Битва стартапов по подключенным авто и сопутствующей инфраструктуре. Гости увидят, как молодые компании презентуют свои проекты перед инвесторами.
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