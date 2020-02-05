5 февраля 2020, 07:55
«Умные» перекрестки в России смогут автоматически пропускать скорую и пожарных
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В 2022 году в нашей стране появятся новые перекрестки на основе искусственного интеллекта. Они смогут минимизировать ДТП и автоматически пропускать автомобили экстренных служб.
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Первые «умные перекрестки» появятся в 2022 году в Новосибирске и Перми. В 2023-м к ним присоединятся еще несколько российских городов, рассказал ТАСС вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко. «Умные» перекрестки должны эффективно выявлять аварийно-опасные участки дорог и свести количество ДТП к минимуму. Они позволят прогнозировать возникновение пробок, просчитывать риск столкновения автомобилей при интенсивном движении и автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. В итоге, новые алгоритмы помогут усовершенствовать существующую адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих российских регионах.
В основе амбициозного проекта «Автодата» будет лежать массив больших данных об автомобилях, географии их передвижения и стиле вождения водителя. Анализируя эту информацию, можно эффективнее распределять транспортные потоки, следить за техническим состоянием автомобилей, оценивать стиль вождения конкретного водителя и рассчитывать индивидуальные тарифы на страхование. Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», учредителями которого стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг и ГК «Роскосмос». В ближайшее время к ним присоединятся Пермский край и Новосибирская область.
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
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10.12.2019, 20:19
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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