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5 февраля 2020, 07:55

«Умные» перекрестки в России смогут автоматически пропускать скорую и пожарных

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В 2022 году в нашей стране появятся новые перекрестки на основе искусственного интеллекта. Они смогут минимизировать ДТП и автоматически пропускать автомобили экстренных служб.
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По замыслу НТИ «Автонет», в недалеком будущем в России появится новая база данных – «Автодата», которая будет ...
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Проект «умных» перекрестков по поручению президента России реализует НП «ГЛОНАСС» в рамках платформы «Автодата» Национальной технологической инициативы «Автонет». Алгоритм работы таких перекрестков создадут на основе анализа информации из базы данных «Автодата». Сначала планируют построить алгоритм управления стандартным перекрестком. Затем его будут масштабировать и адаптировать к другим ситуациям.

Первые «умные перекрестки» появятся в 2022 году в Новосибирске и Перми. В 2023-м к ним присоединятся еще несколько российских городов, рассказал ТАСС вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко. «Умные» перекрестки должны эффективно выявлять аварийно-опасные участки дорог и свести количество ДТП к минимуму. Они позволят прогнозировать возникновение пробок, просчитывать риск столкновения автомобилей при интенсивном движении и автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. В итоге, новые алгоритмы помогут усовершенствовать существующую адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих российских регионах.

В основе амбициозного проекта «Автодата» будет лежать массив больших данных об автомобилях, географии их передвижения и стиле вождения водителя. Анализируя эту информацию, можно эффективнее распределять транспортные потоки, следить за техническим состоянием автомобилей, оценивать стиль вождения конкретного водителя и рассчитывать индивидуальные тарифы на страхование. Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», учредителями которого стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг и ГК «Роскосмос». В ближайшее время к ним присоединятся Пермский край и Новосибирская область.
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Отзывы по теме
Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
Азат
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«Умные» перекрестки в России смогут автоматически пропускать скорую и пожарных
{{material_127853}}Проект «умных» перекрестков по поручению президента России реализует НП «ГЛОНАСС» в рамках платформы «Автодата» Национальной технологической инициативы «Автонет». Алгоритм работы таких перекрестков создадут на основе анализа информации из базы данных «Автодата». Сначала планируют построить алгоритм управления стандартным перекрестком. Затем его будут масштабировать и адаптировать к другим ситуациям.Первые «умные перекрестки» появятся в 2022 году в Новосибирске и Перми. В 2023-м к ним присоединятся еще несколько российских городов, рассказал ТАСС вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко. «Умные» перекрестки должны эффективно выявлять аварийно-опасные участки дорог и свести количество ДТП к минимуму. Они позволят прогнозировать возникновение пробок, просчитывать риск столкновения автомобилей при интенсивном движении и автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. В итоге, новые алгоритмы помогут усовершенствовать существующую адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих российских регионах.В основе амбициозного проекта «Автодата» будет лежать массив больших данных об автомобилях, географии их передвижения и стиле вождения водителя. Анализируя эту информацию, можно эффективнее распределять транспортные потоки, следить за техническим состоянием автомобилей, оценивать стиль вождения конкретного водителя и рассчитывать индивидуальные тарифы на страхование. Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», учредителями которого стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг и ГК «Роскосмос». В ближайшее время к ним присоединятся Пермский край и Новосибирская область.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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