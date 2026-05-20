Стало известно, как продается Umo 5 от Яндекса

Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое

В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.

Рынок электромобилей в России переживает заметные перемены: в апреле продажи Umo 5, выпускаемых на заводе «Москвич», резко выросли. За месяц было реализовано 184 автомобиля из запланированных 300, что стало настоящим прорывом для отечественного бренда. Такой результат особенно впечатляет на фоне предыдущего месяца, когда на учет поставили лишь 62 машины. Для российских автолюбителей это сигнал: электромобили становятся все более доступными и востребованными, а значит, инфраструктура и сервисы будут развиваться быстрее.

Umo - это совместная разработка компаний «ЭМ Рус», «Москвич» и «Яндекс». Уже сейчас эти электрокары активно используются в сервисах такси и каршеринга, а также поставляются корпоративным клиентам. По последним данным, в Нижнем Новгороде таксопарки пополняются новыми Umo 5, причем автомобили окрашены в яркий оранжевый цвет, соответствующий стандарту городских такси. Такой шаг не только подчеркивает узнаваемость бренда, но и помогает быстрее интегрировать электромобили в повседневную жизнь города.

Сборка Umo 5 стартовала на «Москвиче» в феврале 2026 года. Эта модель, по сути, является адаптацией китайского GAC Aion Y Plus, но с учетом российских реалий и требований. До конца года производитель планирует выпустить и реализовать более 3 тысяч таких машин, что может серьезно изменить расстановку сил на рынке. Как отмечают специалисты, подобные темпы роста говорят о том, что интерес к электромобилям в России уже не ограничивается энтузиастами - к ним присматриваются крупные игроки и обычные водители.

Возвращаясь к Umo 5, стоит отметить, что активное внедрение электромобилей в такси и каршеринг может стать драйвером для развития зарядной инфраструктуры и повышения доверия к новым технологиям среди россиян. Если темпы продаж сохранятся, уже к концу года на дорогах страны появится заметно больше электрокаров, а конкуренция между производителями усилится. Это открывает новые возможности для водителей, которые ищут современные и экономичные решения для города.

Как уточнили 110km.ru в PR-департаменте Яндекс Электро, «Umo 5 от «Москвича» и «Umo 5 от «Яндекса» писать некорректно, поскольку автопроизводитель - это EVM, который собирает электромобиль UMO 5 на мощностях завода «Москвич», а «Яндекс» выступает технологическим и дистрибуционным партнером компании EVM.