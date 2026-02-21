Яндекс перелицевал китайца для такси и выпустил электромобиль UMO 5: кто следующий выпустит электрокар из готового конструктора

21 февраля 2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.
Появление UMO 5 — это не просто очередная новинка автомобильного рынка. Это событие, которое способно изменить расстановку сил в сфере пассажирских перевозок и задать новый вектор развития отечественного электромобилестроения. Впервые крупная российская IT-компания напрямую занялась созданием автомобиля. Пусть и не с нуля, а на базе проверенной платформы, но сам этот шаг может стать началом новой эры городского транспорта, где цифровые сервисы и электромобили объединятся в единую экосистему.
UMO 5 — результат сотрудничества «Яндекса» и завода «Москвич», где модель уже была поставлена на конвейер. Основой послужил обновленный Aion Y Plus 2025 года, но российская версия получила собственные уникальные черты. Габариты остались прежними: длина — 4535 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1650 мм, колесная база — 2750 мм, дорожный просвет составляет 150 мм — вполне достаточно для стандартных городских условий. Главные внешние отличия от китайского собрата — привычные дверные ручки вместо выдвижных, а также выбор между 17- и 19-дюймовыми колесными дисками.
Внутри UMO 5 преобразился кардинально. Центральное место занимает медиасистема с 14,6-дюймовым экраном, полностью интегрированная с сервисами «Яндекса». Интерфейс был полностью переработан: повышено разрешение, меню стало интуитивно понятнее. Главная "фишка" салона — голосовой помощник Алиса. Теперь она управляет не только мультимедиа и навигацией, но и климат-контролем, стеклоподъемниками и даже багажником. Кроме того, задний ряд сидений можно прогреть дистанционно — функция, которая будет особенно востребована в российских погодных условиях. Набор опций также адаптирован под местные реалии. Уже в стандартной версии предусмотрены подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок и зеркал, безопасность обеспечивают шесть подушек, для комфорта предусмотрены однозонный климат-контроль, вентиляция и электропривод водительского кресла, а также датчики света и дождя, камера кругового обзора и задний парктроник. В будущем для модели станет доступен опциональный топливный предпусковой обогреватель.
Техническая часть не разочаровывает: электромотор выдает 204 л.с. (в Китае, к слову, есть и менее мощные версии), аккумулятора емкостью 64 кВт·ч хватает на 400–420 км без подзарядки, максимальная скорость — 160 км/ч. Для зарядки предусмотрено два разъема стандарта GB/T (быстрый и медленный), пиковая мощность зарядки — 90 кВт. Такой запас хода и скоростные характеристики делают UMO 5 идеальным кандидатом для интенсивной эксплуатации в такси.
Основные заказчики — таксопарки-партнеры «Яндекса» в Москве. Производство уже стартовало на заводе «Москвич», и первые 100 машин поступят к клиентам в ближайший месяц. Пока сборка ведется крупноузловым методом, но амбициозные планы уже утверждены: в 2026 году планируется выпустить 4000 экземпляров, а затем перейти к полному циклу производства с локализацией кузовных работ. Это не только повысит балл локализации, но и откроет доступ к государственным льготам.
Цена — один из главных козырей UMO 5. С учетом субсидии в 925 тысяч рублей электромобиль обойдется таксопаркам примерно в 2,5 миллиона рублей. Для сравнения, отечественный конкурент «Атом» стоит заметно дороже — 2,97 млн рублей (или 3,9 млн без скидок). Если «Яндексу» удастся удержать такую цену, UMO 5 может серьезно потеснить конкурентов и стать самым массовым выбором для перевозчиков. В будущем UMO 5 появится и в свободной продаже для всех желающих. По прогнозам экспертов, к 2035 году половина новых автомобилей в России будут электрическими. Если этот прогноз сбудется, UMO 5 имеет все шансы стать одним из символов городского транспорта новой эпохи, где цифровые технологии и электромобили работают в неразрывной связке.
