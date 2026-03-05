Электромобиль от Яндекса: cможет ли UMO 5 конкурировать с «Москвичем 3е» и «Атомом» на одном заводе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

5 марта 2026, 19:43

Производство электрокроссовера UMO 5 стартовало на заводе «Москвич», и первые машины уже поступили в таксопарки. Модель ориентирована на корпоративных клиентов, но вскоре появится и у частных покупателей через дилеров. Эксперты отмечают, что конкуренция с другими электромобилями на рынке может обостриться. Почему UMO 5 может изменить правила игры для такси и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Проект UMO 5 был запущен в ответ на растущий спрос на электромобили среди корпоративных клиентов, в первую очередь таксопарков. Инициатором выступила компания «Яндекс», которая не только стала дистрибьютором марки, но и задала ключевые параметры будущей модели, сообщает «Автостат». Производство электрокроссовера началось на заводе «Москвич» в феврале 2026 года, и первые партии уже переданы таксопаркам Москвы и Санкт-Петербурга.

Выход UMO 5 на рынок для частных покупателей, запланированный на апрель 2026 года через дилерскую сеть «Москвича», ставит перед моделью ряд вызовов. Эксперты отмечают, что внутри одного завода у UMO 5 появляются прямые конкуренты в лице «Москвича 3е» и «Атома», что создает риск внутреннего соперничества и может повлиять на продажи. Помимо этого, на рынке присутствуют Evolute i-JOY и седан АМБЕРАВТО А5.

Тем не менее, главным преимуществом UMO 5 считается его изначальная ориентация на корпоративный сегмент. Прототипом модели послужил китайский GAC Aion Y Plus, разработанный с учетом потребностей бизнеса. По мнению специалистов, это делает кроссовер оптимальным выбором для сервисов такси, особенно благодаря интеграции с сервисами «Яндекса».

Прогнозировать объемы продаж пока сложно. В Москве и Санкт-Петербурге, где хорошо развита зарядная инфраструктура, спрос может быть высоким, тогда как в регионах нехватка зарядных станций способна стать серьезным препятствием. Однако действующее законодательство в сфере такси может стимулировать бизнес к переходу на электротягу, открывая для UMO 5 дополнительные перспективы.

Старт продаж для частных лиц намечен на апрель 2026 года, цена с учетом госсубсидии в 925 тысяч рублей составит от 2,5 млн рублей. Эксперты полагают, что при преодолении внутренней конкуренции и убеждении бизнеса в преимуществах модели реально реализовывать по несколько тысяч автомобилей в год. Ситуация с выходом UMO 5 напоминает недавний старт продаж гибридного GAC S7, который также столкнулся с сильными соперниками и вызвал активные обсуждения в профессиональной среде.  Подробнее о том, как новые модели конкурируют между собой, можно узнать в материале о борьбе гибридных кроссоверов на российском рынке.

К слову, завод «Москвич» за последние годы стал одним из ключевых игроков на российском рынке электромобилей. Предприятие не только возобновило выпуск собственных моделей, но и активно сотрудничает с зарубежными партнерами, адаптируя современные технологии под российские условия. Благодаря этому «Москвич» смог быстро наладить производство новых электрокаров и предложить рынку сразу несколько актуальных моделей.

Яндекс, выступающий дистрибьютором UMO 5, давно инвестирует в развитие сервисов для такси и логистики. Компания активно внедряет инновационные решения, включая электромобили и беспилотные технологии, что позволяет ей оставаться лидером в сфере городских перевозок. Сотрудничество с автозаводом «Москвич» открывает новые возможности для масштабирования парка электромобилей и повышения качества обслуживания клиентов.

Упомянутые модели: Evolute i-SKY
Упомянутые марки: GAC, Evolute
