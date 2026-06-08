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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 10:52

UMO 8: новая российская модель на базе GAC S7 с гибридной установкой и адаптацией для зимы

UMO 8: новая российская модель на базе GAC S7 с гибридной установкой и адаптацией для зимы

Гибрид UMO 8 выходит на рынок: что это за автомобиль?

UMO 8: новая российская модель на базе GAC S7 с гибридной установкой и адаптацией для зимы

Премьера UMO 8 - событие, которое может изменить расстановку сил среди крупных кроссоверов в России. Модель собрана на заводе «Москвич» и оснащена гибридной системой, а также адаптирована к российским условиям. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает интерес, какие у него конкуренты и на что стоит обратить внимание - разбираемся в деталях.

Премьера UMO 8 - событие, которое может изменить расстановку сил среди крупных кроссоверов в России. Модель собрана на заводе «Москвич» и оснащена гибридной системой, а также адаптирована к российским условиям. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает интерес, какие у него конкуренты и на что стоит обратить внимание - разбираемся в деталях.

Российский рынок кроссоверов пополнился заметной новинкой - моделью UMO 8 компании компании EVM, которая сразу привлекла внимание автолюбителей благодаря сочетанию современных технологий и адаптации к суровым условиям страны. Для многих водителей это не просто очередной запуск, а реальный шанс получить мощный и технологичный автомобиль, собранный в России и рассчитанный на местные реалии.

UMO 8 - полноразмерный гибридный кроссовер класса D-SUV с полным приводом. Производством автомобилей бренда UMO занимается компания EVM на заводе «Москвич» в партнерстве с «Яндексом». В основе новинки лежит китайский GAC S7, но внешние отличия между моделями минимальны: изменены только шильдики на кузове. Первая модель бренда, UMO 5, также базировалась на платформе GAC, но была полностью электрической.

Главная техническая особенность UMO 8 - последовательная гибридная установка REEV, объединяющая бензиновый мотор на 156 л.с. и два электродвигателя. Совокупная мощность достигает 340 л.с., а для расчета транспортного налога учитывается только 122 л.с. от электромоторов. Запас хода - 867 км, разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. По этим параметрам UMO 8 практически не уступает своему китайскому «донору».

Однако российская версия получила ряд доработок, которые делают ее более привлекательной для местных покупателей. В частности, автомобиль оснащен улучшенной навигацией, зимним пакетом с подогревом лобового стекла, форсунок и руля, а также антикоррозийной защитой. В цифровом оснащении - мультимедиа и навигация от «Яндекса», а также проекционный дисплей с подсказками для водителя.

«Для UMO 8 мы делаем адаптацию под российские условия в части климата и условий эксплуатации. R&D центр EVM совместно с Яндекс занимается разработкой устройства, которое будет дополнительно интегрировано в машину с целью улучшения навигации независимо от внешних условий. Также наш приоритет локализация, наш план включает работу как с блоками телематики, кузовной электроники, мультимедиа, ПО, так и с электродвигателем, тяговой батареей и т.д.», - уточнил 110km.ru основатель и генеральный директор EVM Илья Рашкин.

Фото: UMO

Комплектации и цены на UMO 8 пока не объявлены, но известно, что GAC S7 сейчас стоит от 5,9 млн рублей. По характеристикам и оснащению новинка конкурирует только с премиальными моделями: массовые кроссоверы вроде Geely EX5 EM-i или Evolute i-Space уступают по мощности и опциям.

Среди прямых конкурентов выделяются Li Auto L6 (от 6,89 млн рублей, 407 л.с., запас хода более 1160 км), Deepal G318 (от 4,725 млн рублей, 439 л.с., более 1000 км), Voyah Free (от 4,5 млн рублей, 510 л.с., до 1020 км) и WEY 05 (5,999 млн рублей, 282 л.с., до 918 км). Все эти модели предлагают полный привод и гибридные технологии, но отличаются по цене, мощности и набору опций.

Важно отметить, что UMO 8 - не просто копия китайского кроссовера, а результат локализации и технологического партнерства, что может стать новым трендом для российского автопрома. Как отмечают эксперты, подобные проекты позволяют быстрее выводить на рынок современные автомобили, учитывая специфику эксплуатации в России. К тому же, по информации Autonews, дилерская сеть Major уже заявила о планах стать официальным дилером марки UMO, а старт продаж первой модели UMO 5 пока не объявлен.

Для тех, кто выбирает кроссовер для города, стоит обратить внимание на советы специалистов по подбору оптимальной модели - в материале о нюансах выбора городских кроссоверов подробно разобраны важные параметры и подводные камни.

В целом, появление UMO 8 может указывать на то, что российский рынок постепенно возвращает себе позиции в сегменте современных кроссоверов. Локализация производства, технологические партнерства и адаптация к климату - ключевые факторы, которые способны изменить отношение покупателей к новым моделям. Для сравнения: в последние годы большинство новинок в этом классе были либо полностью импортными, либо не имели достаточной мощности и оснащения для конкуренции с премиум-сегментом. Теперь ситуация меняется, и UMO 8 становится одним из главных претендентов на внимание российских водителей.

Упомянутые марки: GAC
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