«Алиса» за рулем: UMO 8 станет первым кроссовером с полноценной интеграцией сервисов Яндекса: сколько он стоит?

UMO 8: объявлены цены и детали старта продаж нового гибридного кроссовера

Российский рынок готовится к появлению нового гибридного кроссовера UMO 8: названа стартовая цена, раскрыты ключевые особенности и сроки запуска. Мало кто знает, что модель получит уникальные сервисы и расширенный запас хода. Почему это важно для покупателей и как изменится выбор в сегменте - разбираемся в деталях.

Российский рынок готовится к появлению нового гибридного кроссовера UMO 8: названа стартовая цена, раскрыты ключевые особенности и сроки запуска. Мало кто знает, что модель получит уникальные сервисы и расширенный запас хода. Почему это важно для покупателей и как изменится выбор в сегменте - разбираемся в деталях.

Появление UMO 8 на российском рынке может заметно изменить ситуацию для тех, кто ищет современные гибридные кроссоверы с расширенным функционалом. Объявление стоимости и характеристик этой модели особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям, а также в условиях ограниченного выбора среди новых предложений.

Российская компания EVM официально раскрыла цену на вторую модель бренда UMO - гибридный кроссовер с индексом 8. На сайте марки уже опубликованы стартовые цены, а также открыта возможность оставить заявку на уведомление о начале продаж и доступных комплектациях. Такой подход позволяет потенциальным покупателям заранее оценить свои возможности и подготовиться к покупке.

UMO 8 был впервые представлен в России в начале июня. Внешне автомобиль напоминает GAC S7, совпадая с ним по габаритам, однако техническая начинка у новинки своя. Кроссовер оснащен последовательной гибридной установкой мощностью 340 л. с., где 156-сильный турбомотор используется исключительно для подзарядки аккумулятора. Это решение обеспечивает запас хода до 867 км, что выделяет модель среди конкурентов в своем классе.

От китайского прототипа UMO 8 отличается интеграцией онлайн-сервисов Яндекса и встроенной нейросетью Алиса. Кроме того, автомобиль получит обновленные карты с улучшенной навигацией, проекционный дисплей и полный набор «теплых» опций для комфортной эксплуатации в российских условиях. Такой набор функций может стать весомым аргументом для тех, кто ценит современные технологии и удобство в повседневной езде.

Стартовая цена UMO 8 в России составит 5,0 млн рублей. Ожидается, что продажи начнутся не ранее конца 2026 года, что дает время для доработки и адаптации модели под требования отечественного рынка. Важно отметить, что запуск производства будет организован на заводе «Москвич», что может способствовать развитию локального автопрома и созданию новых рабочих мест.

На фоне новостей о запуске новых моделей стоит вспомнить, что рынок переживает период перестройки: например, на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке недавно завершили выпуск Solaris и начали подготовку к производству других автомобилей. Это подтверждает, что российский автопром активно ищет новые пути развития и расширяет ассортимент.

Для справки: гибридные кроссоверы становятся все более востребованными благодаря сочетанию экономичности и высокой автономности. Внедрение отечественных онлайн-сервисов и современных опций в UMO 8 может стать примером для других производителей. Важно, что модель ориентирована на российские условия эксплуатации, а ее появление может стимулировать конкуренцию и повысить уровень оснащения в сегменте.