«Алиса» за рулем: UMO 8 станет первым кроссовером с полноценной интеграцией сервисов Яндекса: сколько он стоит?

26 июня 2026, 09:11
UMO 8: объявлены цены и детали старта продаж нового гибридного кроссовера
UMO 8: объявлены цены и детали старта продаж нового гибридного кроссовера
Российский рынок готовится к появлению нового гибридного кроссовера UMO 8: названа стартовая цена, раскрыты ключевые особенности и сроки запуска. Мало кто знает, что модель получит уникальные сервисы и расширенный запас хода. Почему это важно для покупателей и как изменится выбор в сегменте - разбираемся в деталях.
Появление UMO 8 на российском рынке может заметно изменить ситуацию для тех, кто ищет современные гибридные кроссоверы с расширенным функционалом. Объявление стоимости и характеристик этой модели особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям, а также в условиях ограниченного выбора среди новых предложений.
Российская компания EVM официально раскрыла цену на вторую модель бренда UMO - гибридный кроссовер с индексом 8. На сайте марки уже опубликованы стартовые цены, а также открыта возможность оставить заявку на уведомление о начале продаж и доступных комплектациях. Такой подход позволяет потенциальным покупателям заранее оценить свои возможности и подготовиться к покупке.
UMO 8 был впервые представлен в России в начале июня. Внешне автомобиль напоминает GAC S7, совпадая с ним по габаритам, однако техническая начинка у новинки своя. Кроссовер оснащен последовательной гибридной установкой мощностью 340 л. с., где 156-сильный турбомотор используется исключительно для подзарядки аккумулятора. Это решение обеспечивает запас хода до 867 км, что выделяет модель среди конкурентов в своем классе.
От китайского прототипа UMO 8 отличается интеграцией онлайн-сервисов Яндекса и встроенной нейросетью Алиса. Кроме того, автомобиль получит обновленные карты с улучшенной навигацией, проекционный дисплей и полный набор «теплых» опций для комфортной эксплуатации в российских условиях. Такой набор функций может стать весомым аргументом для тех, кто ценит современные технологии и удобство в повседневной езде.
Стартовая цена UMO 8 в России составит 5,0 млн рублей. Ожидается, что продажи начнутся не ранее конца 2026 года, что дает время для доработки и адаптации модели под требования отечественного рынка. Важно отметить, что запуск производства будет организован на заводе «Москвич», что может способствовать развитию локального автопрома и созданию новых рабочих мест.
На фоне новостей о запуске новых моделей стоит вспомнить, что рынок переживает период перестройки: например, на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке недавно завершили выпуск Solaris и начали подготовку к производству других автомобилей. Это подтверждает, что российский автопром активно ищет новые пути развития и расширяет ассортимент.
Для справки: гибридные кроссоверы становятся все более востребованными благодаря сочетанию экономичности и высокой автономности. Внедрение отечественных онлайн-сервисов и современных опций в UMO 8 может стать примером для других производителей. Важно, что модель ориентирована на российские условия эксплуатации, а ее появление может стимулировать конкуренцию и повысить уровень оснащения в сегменте.
Похожие материалы Moskvich, ГАК
-
26.06.2026, 10:02
Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправляется в Россию
На российский рынок выходит 50-тысячный BELGEE X70 в топовой комплектации. Мало кто знает, что покупатель получит не только автомобиль, но и фирменные сувениры, а также письмо от директора завода. Почему эта новость важна для автолюбителей и что еще изменилось в линейке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.06.2026, 09:36
Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка
В Японии представили автодом Enoshima на платформе Toyota Camroad: компактные размеры, семь спальных мест и продуманная планировка. Почему эта новинка может изменить подход к семейным путешествиям и какие детали делают ее уникальной - разбираемся в материале. Мало кто знает, что даже при длине всего 5 метров удалось разместить полноценную жилую зону. Цена и особенности - в обзоре.Читать далее
-
26.06.2026, 09:00
Производство полного цикла JELAND J7 стартовало на обновленном заводе в Шушарах
На заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге запустили выпуск JELAND J7 - второго автомобиля бренда, который теперь собирают по полному циклу. Модель адаптировали для российских условий, а производство организовали по современным стандартам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
26.06.2026, 08:13
Lada Azimut выходит на рынок с китайским турбомотором - что это значит для бренда
Lada Azimut готовится к старту продаж с новым 1.5-литровым турбомотором китайского производства. Это решение вызывает вопросы о позиционировании модели и ее конкурентоспособности на фоне других предложений рынка. В чем плюсы и риски такого подхода - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.06.2026, 20:16
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и нюансы покупки на вторичном рынке
Mazda CX-5 первого поколения остается востребованным кроссовером на вторичном рынке благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности и практичности. Но у этой модели есть особенности, которые важно учитывать при выборе автомобиля с пробегом.Читать далее
-
25.06.2026, 19:14
Lada Iskra впервые вошла в тройку лидеров продаж LADA в России за неделю
LADA Iskra неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых моделей бренда, впервые обогнав по продажам внедорожники Niva. Эксперты отмечают, что спрос на новинку продолжает расти, а структура рынка меняется на глазах.Читать далее
-
25.06.2026, 19:09
УТС-800 с российским ВК-800СП: испытания завершены, первый полет уже близко
Учебно-тренировочный самолет УТС-800 с новым российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП прошел ключевые наземные испытания в Екатеринбурге. Это важный шаг к запуску серийного производства и снижению зависимости от зарубежных комплектующих.Читать далее
-
25.06.2026, 18:58
Проблемы Geely Monjaro после 100 000 км: слабые места, которые нельзя игнорировать
Geely Monjaro с пробегом свыше 100 тысяч километров может преподнести владельцу ряд неприятных сюрпризов. Эксперт с опытом работы в московском сервисе делится реальными случаями и советами по диагностике слабых мест этого кроссовера.Читать далее
-
25.06.2026, 17:03
Audi Q4 e-tron: обновление с новым интерьером, мотором и увеличенной дальностью
Audi представила обновленный Q4 e-tron: теперь электрокроссовер получил полностью новый интерьер, свежий мотор и увеличенную дальность хода. Мало кто знает, что теперь появилась функция питания внешних устройств и улучшенные ассистенты. Что изменилось в деталях - разбираемся в материале.Читать далее
-
25.06.2026, 16:48
Китайские кей-кары выходят на японский рынок: что изменится для автолюбителей
Китайские автогиганты готовят масштабную экспансию на рынок кей-каров Японии. Мало кто знает, что это может серьезно повлиять на привычные позиции местных брендов. Какие модели появятся, что грозит Honda и Suzuki, и почему японские производители уже начали беспокоиться - разбираемся, что происходит и к чему готовиться. Эксперты предупреждают: перемены могут быть заметны уже в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, ГАК
-
26.06.2026, 10:02
Юбилейный BELGEE X70: 50-тысячный кроссовер отправляется в Россию
На российский рынок выходит 50-тысячный BELGEE X70 в топовой комплектации. Мало кто знает, что покупатель получит не только автомобиль, но и фирменные сувениры, а также письмо от директора завода. Почему эта новость важна для автолюбителей и что еще изменилось в линейке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.06.2026, 09:36
Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка
В Японии представили автодом Enoshima на платформе Toyota Camroad: компактные размеры, семь спальных мест и продуманная планировка. Почему эта новинка может изменить подход к семейным путешествиям и какие детали делают ее уникальной - разбираемся в материале. Мало кто знает, что даже при длине всего 5 метров удалось разместить полноценную жилую зону. Цена и особенности - в обзоре.Читать далее
-
26.06.2026, 09:00
Производство полного цикла JELAND J7 стартовало на обновленном заводе в Шушарах
На заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге запустили выпуск JELAND J7 - второго автомобиля бренда, который теперь собирают по полному циклу. Модель адаптировали для российских условий, а производство организовали по современным стандартам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
26.06.2026, 08:13
Lada Azimut выходит на рынок с китайским турбомотором - что это значит для бренда
Lada Azimut готовится к старту продаж с новым 1.5-литровым турбомотором китайского производства. Это решение вызывает вопросы о позиционировании модели и ее конкурентоспособности на фоне других предложений рынка. В чем плюсы и риски такого подхода - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.06.2026, 20:16
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и нюансы покупки на вторичном рынке
Mazda CX-5 первого поколения остается востребованным кроссовером на вторичном рынке благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности и практичности. Но у этой модели есть особенности, которые важно учитывать при выборе автомобиля с пробегом.Читать далее
-
25.06.2026, 19:14
Lada Iskra впервые вошла в тройку лидеров продаж LADA в России за неделю
LADA Iskra неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых моделей бренда, впервые обогнав по продажам внедорожники Niva. Эксперты отмечают, что спрос на новинку продолжает расти, а структура рынка меняется на глазах.Читать далее
-
25.06.2026, 19:09
УТС-800 с российским ВК-800СП: испытания завершены, первый полет уже близко
Учебно-тренировочный самолет УТС-800 с новым российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП прошел ключевые наземные испытания в Екатеринбурге. Это важный шаг к запуску серийного производства и снижению зависимости от зарубежных комплектующих.Читать далее
-
25.06.2026, 18:58
Проблемы Geely Monjaro после 100 000 км: слабые места, которые нельзя игнорировать
Geely Monjaro с пробегом свыше 100 тысяч километров может преподнести владельцу ряд неприятных сюрпризов. Эксперт с опытом работы в московском сервисе делится реальными случаями и советами по диагностике слабых мест этого кроссовера.Читать далее
-
25.06.2026, 17:03
Audi Q4 e-tron: обновление с новым интерьером, мотором и увеличенной дальностью
Audi представила обновленный Q4 e-tron: теперь электрокроссовер получил полностью новый интерьер, свежий мотор и увеличенную дальность хода. Мало кто знает, что теперь появилась функция питания внешних устройств и улучшенные ассистенты. Что изменилось в деталях - разбираемся в материале.Читать далее
-
25.06.2026, 16:48
Китайские кей-кары выходят на японский рынок: что изменится для автолюбителей
Китайские автогиганты готовят масштабную экспансию на рынок кей-каров Японии. Мало кто знает, что это может серьезно повлиять на привычные позиции местных брендов. Какие модели появятся, что грозит Honda и Suzuki, и почему японские производители уже начали беспокоиться - разбираемся, что происходит и к чему готовиться. Эксперты предупреждают: перемены могут быть заметны уже в ближайшие годы.Читать далее