Что стало с заводом УМЗ, на котором раньше производили двигатели УЗАМ для Москвич-412

23 июля 2026, 05:58
УМЗ: как завод двигателей для Москвич-412 изменил судьбу и рынок
УМЗ: как завод двигателей для Москвич-412 изменил судьбу и рынок
История УМЗ - пример того, как завод, выпускавший миллионы моторов для «Москвичей», оказался в центре перемен российского автопрома. Сегодня предприятие специализируется на авиационных двигателях, а его опыт важен для понимания развития отрасли.
Судьба Уфимского моторостроительного завода (УМЗ) — наглядный пример того, как менялись приоритеты отечественной промышленности за последние десятилетия. Предприятие, созданное в 1965 году на базе части мощностей «Уфимского моторного завода», быстро стало одним из основных производителей двигателей для «Москвичей», а затем — авиационных турбореактивных агрегатов.
В середине 60-х годов руководство страны решило передать часть ресурсов авиационного завода в ведение Минавтопрома. Это решение не было случайным: в Уфе уже имелся опыт производства поршневых моторов, работали квалифицированные специалисты, а технические наработки позволяли быстро наладить выпуск новых моделей.
Первоначально мотор УЗАМ-412 планировали собирать на Московском заводе малолитражных автомобилей (АЗЛК), где находилось и конструкторское бюро. Однако в итоге центром производства стала именно Уфа, а для выпуска двигателя создали отдельный комплекс. Инженеры внесли ряд изменений в конструкцию: вместо чугунного блока, как было задумано изначально, применили алюминиевый сплав с чугунными гильзами. Это решение было продиктовано технологическими возможностями — в Уфе умели работать с алюминием, но не имели необходимых технологий для тонкостенного чугунного литья.
В результате на УМЗ выпустили более 8 миллионов двигателей М-412, что стало рекордом для советского автопрома. Однако в облегчённом алюминиевом блоке был ограничен потенциал для форсирования: мощность можно было увеличить, но ресурс при этом снижался. Чугунные блоки позволяют создавать более мощные моторы с большим сроком службы, что стало особенно заметно в конце 80-х, когда на АЗЛК началась сборка новых моделей, и спрос на старые двигатели резко упал.
В 80-х и 90-х годах завод выжил за счёт выпуска авиационных турбореактивных двигателей, автомобильное направление постепенно отходило на второй план. Несмотря на это, УМЗ освоил новые моторы, включая УЗАМ-3317 и современный УЗАМ-248 AVL, разработанный совместно с австрийской компанией AVL для перспективных моделей.
К началу 2000-х годов предприятие столкнулось с трудностями: в 2001 году было собрано менее 12 тысяч автомобильных моторов. В 2002 году в число владельцев вошла группа компаний СОК, пообещавшая модернизацию. Сейчас основная часть мощностей занята производством авиационных двигателей и газотурбинных приводов для энергетики.
Для российского автопрома опыт УМЗ служит напоминанием о том, как важно своевременно реагировать на изменения рынка и внедрять новые технологии. Сегодня завод продолжает работать, сохраняя уникальные технологии и кадры, а его история — это напоминание о том, что даже самые сложные проекты требуют постоянного обновления и прогресса.
История УМЗ — это не только история моторов для «Москвичей», но и пример технологической гибкости в условиях перемен. Смена специализации позволила сохранить предприятие, а опыт работы с алюминиевыми сплавами и турбореактивными технологиями остаётся востребованным и сегодня. Кстати, интерес к советским моделям не угасает: например, феномен популярности ВАЗ-2107 в разных странах подробно разбирается в отдельном материале о том, как «семерка» стала частью автокультуры .
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