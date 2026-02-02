Это стоит увидеть: немецкий автодом за миллион долларов с уникальной подъемной крышей и автономией для бездорожья

2 февраля 2026, 18:30
Unicat Brilliant B63X: роскошный внедорожный дом на базе Ram 5500
Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.
На американский рынок автодомов вышел новый амбициозный игрок — немецкая компания Unicat, представив внедорожный дом на колёсах Brilliant B63X на базе грузовика Ram 5500. Модель привлекла внимание не только стартовой ценой около миллиона долларов, но и технической оснащенностью, ранее доступной лишь на самых дорогих европейских экспедиционных машинах. Unicat обладает более чем 40-летним опытом создания автономных жилых машин для экстремальных условий, став символом надёжности и высочайшей автономности.
Brilliant B63X создан специально для суровых условий: в качестве базы выбран популярный и обслуживаемый грузовик Ram 5500 с дизельным двигателем Cummins. Подготовка шасси включает усиление мостов, модернизацию подвески и установку системы централизованной подкачки колёс. Затем в Германии на него монтируется лёгкий и прочный жилой модуль из карбона и армированных волокон, закреплённых по трёхточечной кинематической схеме для сохранения целостности на бездорожье.
Ключевая особенность модели — подъёмная клиновидная крыша. В дорожном положении высота не превышает 3,3 метра, что обеспечивает проезд под низкими препятствиями. На стоянке крыша поднимается, добавляя метр внутреннего пространства. Попасть в салон можно как из кабины, так и через задний люк-лестницу. Планировка рассчитана на четверых: центральная зона трансформируется из обеденной группы в спальное место, отдельно расположен санузел с душем.
Автодом оснащён для длительной автономной жизни. Кухня включает индукционную плиту, холодильник с ледогенератором, духовку и кофемашину. Энергообеспечение построено на литиевых аккумуляторах ёмкостью 16,9 кВт*ч, солнечных панелях и мощных инверторах. Также предусмотрены система отопления, кондиционер, запас воды более 400 литров и спутниковый интернет Starlink. Среди опций — УФ-очистка воды, стиральная машина и дополнительные батареи.
Brilliant B63X — это вызов привычным представлениям о путешествиях, созданный для тех, кто ценит полную свободу и комфорт в дикой природе.
Похожие материалы Додж
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
02.02.2026, 18:19
Семейные автомобили из Китая: что важно знать при выборе кроссовера или MPV
В 2026 году китайские семейные кроссоверы и MPV становятся все популярнее. В материале - ключевые критерии выбора, нюансы безопасности, эргономики и зимней эксплуатации, а также советы по оптимизации расходов.Читать далее
-
02.02.2026, 17:57
Jaguar тестирует необычный GT с двумя дверями в Арктике - неожиданный поворот
Jaguar вывел на ледяные дороги Арктики прототип GT, созданный на основе концепта Type 00. Модель уже вызвала споры из-за смелого дизайна и новых решений. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 16:04
Chery Tiggo 7 Pro Max: полный привод, новый мотор и реальные минусы в эксплуатации
Chery Tiggo 7 Pro Max заметно отличается от предшественника: новый двигатель, роботизированная трансмиссия и полный привод. В материале - разбор ключевых особенностей, слабых мест и сравнение с конкурентами.Читать далее
-
02.02.2026, 15:51
Kaiyi E5 глазами владельца: плюсы, минусы и реальные ожидания от эксплуатации
Владелец Kaiyi E5 2024 из Москвы делится личными впечатлениями о новом китайском седане. В обзоре - реальные плюсы и минусы, особенности комплектации, нюансы эксплуатации и прогнозы по обслуживанию. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает авто в 2026 году - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 15:38
Peugeot 208 нового поколения: как изменится культовый хэтчбек к 2027 году
Peugeot готовит радикальное обновление для 208-й модели: в 2027 году ожидается сочетание ретро-стиля и современных технологий. Эксперты обсуждают, как изменится дизайн и какие моторы предложит новинка. Важно для тех, кто следит за трендами в сегменте компактных авто.Читать далее
-
02.02.2026, 15:16
JAC готовит для России два новых автомобиля в 2026 году: подробности о внедорожнике JS9
В 2026 году JAC удивит российских автолюбителей сразу двумя новыми моделями. Одна из них - рамный внедорожник JS9, созданный на базе популярного пикапа T9. Вторая новинка пока держится в секрете. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 14:57
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
