Это стоит увидеть: немецкий автодом за миллион долларов с уникальной подъемной крышей и автономией для бездорожья

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 18:30

Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.

Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.

На американский рынок автодомов вышел новый амбициозный игрок — немецкая компания Unicat, представив внедорожный дом на колёсах Brilliant B63X на базе грузовика Ram 5500. Модель привлекла внимание не только стартовой ценой около миллиона долларов, но и технической оснащенностью, ранее доступной лишь на самых дорогих европейских экспедиционных машинах. Unicat обладает более чем 40-летним опытом создания автономных жилых машин для экстремальных условий, став символом надёжности и высочайшей автономности.

Фото: Unicat

Brilliant B63X создан специально для суровых условий: в качестве базы выбран популярный и обслуживаемый грузовик Ram 5500 с дизельным двигателем Cummins. Подготовка шасси включает усиление мостов, модернизацию подвески и установку системы централизованной подкачки колёс. Затем в Германии на него монтируется лёгкий и прочный жилой модуль из карбона и армированных волокон, закреплённых по трёхточечной кинематической схеме для сохранения целостности на бездорожье.

Ключевая особенность модели — подъёмная клиновидная крыша. В дорожном положении высота не превышает 3,3 метра, что обеспечивает проезд под низкими препятствиями. На стоянке крыша поднимается, добавляя метр внутреннего пространства. Попасть в салон можно как из кабины, так и через задний люк-лестницу. Планировка рассчитана на четверых: центральная зона трансформируется из обеденной группы в спальное место, отдельно расположен санузел с душем.

Автодом оснащён для длительной автономной жизни. Кухня включает индукционную плиту, холодильник с ледогенератором, духовку и кофемашину. Энергообеспечение построено на литиевых аккумуляторах ёмкостью 16,9 кВт*ч, солнечных панелях и мощных инверторах. Также предусмотрены система отопления, кондиционер, запас воды более 400 литров и спутниковый интернет Starlink. Среди опций — УФ-очистка воды, стиральная машина и дополнительные батареи.

Brilliant B63X — это вызов привычным представлениям о путешествиях, созданный для тех, кто ценит полную свободу и комфорт в дикой природе. 

Упомянутые марки: Dodge
