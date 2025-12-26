Роскошный дом на колесах для экстремальных путешествий — сколько стоит и что внутри?

26 декабря 2025, 13:26
Unicat создал автодом на базе MAN TGS 6х6 с автономностью до двух недель
В Германии появился уникальный автодом на трехосном шасси MAN. Внутри - комфорт бизнес-класса и автономность на две недели. Мощный двигатель, продвинутая электроника и необычные решения для жизни в пути. Цена держится в секрете, но интерес к новинке огромен.
В Германии компания Unicat удивила поклонников автопутешествий новым проектом - легким автодомом, построенным на базе трехосного полноприводного шасси MAN TGS 6х6. Эта машина с индексом MD56c, созданная для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и возможностями вне дорог. Новинка сочетает в себе современный двигатель, продвинутую трансмиссию и настоящий домашний уют внутри.
В основе автодома лежит MAN TGS с колесной формулой 6х6. Под кабиной установлен дизельный мотор мощностью 540 л.с., который работает в паре с 12-ступенчатой ходовой коробкой передачи. Для преодоления сложного участка предусмотрена понижающая передача и блокировка всех мостов. Задняя ось сделана подруливающей, что позволяет маневрировать даже на ограниченном пространстве, несмотря на значительную высоту более восьми метров. Два топливных бака в сумме вмещают 980 литров, что обеспечивает запас хода свыше трех тысяч километров.
Внутри кабины все продумано для длительных путешествий: кожаный руль, дополнительные экраны, усовершенствованная шумо- и теплоизоляция, отдельная климатическая система. Сиденья водителя и пассажира обшиты кожей и алькантарой, оборудованы подогревом. Для навигации используется современный комплекс Garmin, обзор вокруг аккумуляторной камеры, изображение с которого выводится на центральный экран. На крыше установлены две мощные светодиодные балки для освещения в темное время суток.
Кабина соединена с жилым модулем утепленным проходом. Сам модуль выполнен из многослойного стеклопластика с шестисантиметровым утеплителем, его длина - 5,6 метра, ширина - 2,48 метра, высота внутри - 1,95 метра. Входная дверь ведет в гостиную с двумя диванами, которые с помощью электропривода превращается в дополнительное спальное место размером 140 на 200 см. Основная кровать расположена в задней части и представляет собой кровать размером 160 на 200 см.
Кухня оборудована индукционной плитой, духовым шкафом, холодильником, кухонной плитой и даже посудомоечной машиной. Санузел разделен на туалетную комнату и отдельную душевую кабину. Вся мебель выполнена из бамбука, пол - из корабельного тика. Сиденья, как и в кабине, обшиты кожей и алькантарой.
Для автономного освещения автодом оснащен солнечными панелями на крыше и дополнительным генератором Honda. Водоснабжение обеспечивает морозостойкие баки на 600 литров чистой воды и 285 литров для сточных вод.
В задней части предусмотрена подъемная платформа длиной 1,9 метра, позволяющая выдерживать более тонны груза - сюда можно поставить мотоциклы, багги или даже небольшой автомобиль. Снаряженная масса автодома - 19,8 тонны, грузоподъемность - еще 3,2 тонны.
Похожие материалы МАН
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:46
Современный дом на колесах Albatros сочетает уют семьи и изысканный дизайн
Откройте для себя дом на колесах, который удивляет сочетанием традиций и современных решений. Внутри - простор для семьи и детали, которые не оставят равнодушным. Узнайте, чем он отличается от других.Читать далее
