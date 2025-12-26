Роскошный дом на колесах для экстремальных путешествий — сколько стоит и что внутри?

Unicat создал автодом на базе MAN TGS 6х6 с автономностью до двух недель

В Германии появился уникальный автодом на трехосном шасси MAN. Внутри - комфорт бизнес-класса и автономность на две недели. Мощный двигатель, продвинутая электроника и необычные решения для жизни в пути. Цена держится в секрете, но интерес к новинке огромен.

В Германии компания Unicat удивила поклонников автопутешествий новым проектом - легким автодомом, построенным на базе трехосного полноприводного шасси MAN TGS 6х6. Эта машина с индексом MD56c, созданная для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и возможностями вне дорог. Новинка сочетает в себе современный двигатель, продвинутую трансмиссию и настоящий домашний уют внутри.

Фото: Unicat

В основе автодома лежит MAN TGS с колесной формулой 6х6. Под кабиной установлен дизельный мотор мощностью 540 л.с., который работает в паре с 12-ступенчатой ​​ходовой коробкой передачи. Для преодоления сложного участка предусмотрена понижающая передача и блокировка всех мостов. Задняя ось сделана подруливающей, что позволяет маневрировать даже на ограниченном пространстве, несмотря на значительную высоту более восьми метров. Два топливных бака в сумме вмещают 980 литров, что обеспечивает запас хода свыше трех тысяч километров.

Фото: Unicat

Внутри кабины все продумано для длительных путешествий: кожаный руль, дополнительные экраны, усовершенствованная шумо- и теплоизоляция, отдельная климатическая система. Сиденья водителя и пассажира обшиты кожей и алькантарой, оборудованы подогревом. Для навигации используется современный комплекс Garmin, обзор вокруг аккумуляторной камеры, изображение с которого выводится на центральный экран. На крыше установлены две мощные светодиодные балки для освещения в темное время суток.

Фото: Unicat

Кабина соединена с жилым модулем утепленным проходом. Сам модуль выполнен из многослойного стеклопластика с шестисантиметровым утеплителем, его длина - 5,6 метра, ширина - 2,48 метра, высота внутри - 1,95 метра. Входная дверь ведет в гостиную с двумя диванами, которые с помощью электропривода превращается в дополнительное спальное место размером 140 на 200 см. Основная кровать расположена в задней части и представляет собой кровать размером 160 на 200 см.

Фото: Unicat

Кухня оборудована индукционной плитой, духовым шкафом, холодильником, кухонной плитой и даже посудомоечной машиной. Санузел разделен на туалетную комнату и отдельную душевую кабину. Вся мебель выполнена из бамбука, пол - из корабельного тика. Сиденья, как и в кабине, обшиты кожей и алькантарой.

Для автономного освещения автодом оснащен солнечными панелями на крыше и дополнительным генератором Honda. Водоснабжение обеспечивает морозостойкие баки на 600 литров чистой воды и 285 литров для сточных вод.

В задней части предусмотрена подъемная платформа длиной 1,9 метра, позволяющая выдерживать более тонны груза - сюда можно поставить мотоциклы, багги или даже небольшой автомобиль. Снаряженная масса автодома - 19,8 тонны, грузоподъемность - еще 3,2 тонны.