Роскошный дом на колесах для экстремальных путешествий — сколько стоит и что внутри?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 декабря 2025, 13:26

Unicat создал автодом на базе MAN TGS 6х6 с автономностью до двух недель

Unicat создал автодом на базе MAN TGS 6х6 с автономностью до двух недель

Роскошный дом на колесах для экстремальных путешествий — сколько стоит и что внутри?

Unicat создал автодом на базе MAN TGS 6х6 с автономностью до двух недель

В Германии появился уникальный автодом на трехосном шасси MAN. Внутри - комфорт бизнес-класса и автономность на две недели. Мощный двигатель, продвинутая электроника и необычные решения для жизни в пути. Цена держится в секрете, но интерес к новинке огромен.

В Германии появился уникальный автодом на трехосном шасси MAN. Внутри - комфорт бизнес-класса и автономность на две недели. Мощный двигатель, продвинутая электроника и необычные решения для жизни в пути. Цена держится в секрете, но интерес к новинке огромен.

В Германии компания Unicat удивила поклонников автопутешествий новым проектом - легким автодомом, построенным на базе трехосного полноприводного шасси MAN TGS 6х6. Эта машина с индексом MD56c, созданная для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и возможностями вне дорог. Новинка сочетает в себе современный двигатель, продвинутую трансмиссию и настоящий домашний уют внутри.

Фото: Unicat

В основе автодома лежит MAN TGS с колесной формулой 6х6. Под кабиной установлен дизельный мотор мощностью 540 л.с., который работает в паре с 12-ступенчатой ​​ходовой коробкой передачи. Для преодоления сложного участка предусмотрена понижающая передача и блокировка всех мостов. Задняя ось сделана подруливающей, что позволяет маневрировать даже на ограниченном пространстве, несмотря на значительную высоту более восьми метров. Два топливных бака в сумме вмещают 980 литров, что обеспечивает запас хода свыше трех тысяч километров.

Фото: Unicat

Внутри кабины все продумано для длительных путешествий: кожаный руль, дополнительные экраны, усовершенствованная шумо- и теплоизоляция, отдельная климатическая система. Сиденья водителя и пассажира обшиты кожей и алькантарой, оборудованы подогревом. Для навигации используется современный комплекс Garmin, обзор вокруг аккумуляторной камеры, изображение с которого выводится на центральный экран. На крыше установлены две мощные светодиодные балки для освещения в темное время суток.

Фото: Unicat

Кабина соединена с жилым модулем утепленным проходом. Сам модуль выполнен из многослойного стеклопластика с шестисантиметровым утеплителем, его длина - 5,6 метра, ширина - 2,48 метра, высота внутри - 1,95 метра. Входная дверь ведет в гостиную с двумя диванами, которые с помощью электропривода превращается в дополнительное спальное место размером 140 на 200 см. Основная кровать расположена в задней части и представляет собой кровать размером 160 на 200 см.

Фото: Unicat

Кухня оборудована индукционной плитой, духовым шкафом, холодильником, кухонной плитой и даже посудомоечной машиной. Санузел разделен на туалетную комнату и отдельную душевую кабину. Вся мебель выполнена из бамбука, пол - из корабельного тика. Сиденья, как и в кабине, обшиты кожей и алькантарой.

Для автономного освещения автодом оснащен солнечными панелями на крыше и дополнительным генератором Honda. Водоснабжение обеспечивает морозостойкие баки на 600 литров чистой воды и 285 литров для сточных вод. 

В задней части предусмотрена подъемная платформа длиной 1,9 метра, позволяющая выдерживать более тонны груза - сюда можно поставить мотоциклы, багги или даже небольшой автомобиль. Снаряженная масса автодома - 19,8 тонны, грузоподъемность - еще 3,2 тонны.

Упомянутые марки: MAN
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МАН

Похожие материалы МАН

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Барнаул Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться