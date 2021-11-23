23 ноября 2021, 09:26
Уникальная разработка российских ученых: робот для подавления акций протеста
В открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились изображения нового гусеничного робота для обеспечения общественной безопасности. Он поможет подавлять массовые беспорядки с помощью электрошокеров, сеткометов и быстротвердеющей пены.
Дарья Климова Фото: Роспатент
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Фото: Роспатент
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Второй тип – это щитоносный робот. Он поможет заблокировать нарушителей и создать защитные ограждения, чтобы предотвратить прямое столкновение полицейских с участниками беспорядков. Новинку уже запатентовали и, возможно, в обозримом будущем она пополнит вооружение российских правоохранительных ведомств.
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12.11.2021, 17:45
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12.11.2021, 08:59
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