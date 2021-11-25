Уникальное видео: парашютисты в последний момент выпрыгнули из падающего самолета
Фото: thedrive.com
Люди едва успели выпрыгнуть из самолета. У машины заглох мотор, он уткнулся носом вниз и начал падать, вращаясь вокруг своей оси. Просто чудо, что никто из парашютистов не столкнулся с терпящим крушение самолетом. Как потом выяснилось, в салоне остались еще четверо парашютистов, но пилоту удалось стабилизировать самолет, и все они благополучно приземлились.
Как это принято в случае любого авиационного происшествия, об инциденте уведомили соответствующие органы, в данном случае – Управление гражданской авиации Южной Африки и Парашютную ассоциацию Южной Африки. На следующий день парашютисты обсудили с пилотом обстоятельства произошедшего, сделали выводы и скорректировали порядок прыжков. Больше никаких инцидентов не было.
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