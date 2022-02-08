Уникальную ассиметричную яхту впервые покажут на выставке в Майами
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Дизайнеры переосмыслили классическую планировку яхты, добавив около 10 кв. метров площади, что позволило расширить внутреннее пространство. На борту могут разместиться до 10 гостей и экипаж из 5 человек. Нижняя палуба включает в себя просторный салон и более крупное машинное отделение. Также на яхте есть терраса, солидный гараж для гидроциклов и прочих водных «игрушек» и большая площадка для принятия солнечных ванн, где пассажиры могут полностью расслабиться.
Всего на выставке Miami Yacht Show компания Sanlorenzo покажет пять впечатляющих моделей, в том числе недавно выпущенные SL106A, SL78, SL86, элегантную SD96 и универсальную SX. Мероприятие состоится через неделю, с 16 по 22 февраля.
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