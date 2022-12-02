Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
Фото: BaT Auctions
Фото: BaT Auctions
Фото: BaT Auctions
Фото: BaT Auctions
Фото: BaT Auctions
Фото: BaT Auctions
Самым привлекательным из всех представленных автомобилей можно назвать 240Z 1973 года, окрашенный в цвет Lime (22 тысячи долларов). Владелец приобрел его на аукционе в 2019 году, через два года после покупки от серебристого Datsun 260Z 1974 года выпуска, который также продается (20 тысяч долларов). На одометре машины значится менее 10 тысяч километров. Завершает коллекцию еще пара моделей Datsun 280Z с небольшим пробегом: 280Z 2+2, окрашенный в цвет Ice Blue (20 тысяч долларов) и 280Z 1977 года, окрашенный в светло-голубой металлик (36 тысяч долларов).
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02.12.2022, 07:39
«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla
На специальном мероприятии на заводе Gigafactory в Неваде Илон Маск представил серийный тягач Tesla по прозвищу «Зверь» (The Beast). В торжественной обстановке ключи от первых грузовиков передали заказчикам.Читать далее
-
01.12.2022, 21:43
Alpine A110 R доступен для заказа по цене 105 000 евро. Но будет и версия для коллекционеров
С сегодняшнего дня появилась возможность заказать радикальную версию симпатичного французского спорткара. Alpine A110 R минимум стоит 105 000 евро, а в версии Fernando Alonso 148 000 евро.Читать далее
-
01.12.2022, 17:16
С нового Mercedes-Benz E-Class сорвали камуфляж: первые изображения
Компания Mercedes-Benz готовится представить седан E-Class нового поколения. Дорожные тесты подходят к концу, автомобиль постепенно избавляется от плотного камуфляжа. Фотошпионы по всему миру охотятся за новинкой, последние наиболее откровенные изображение пришли из Китая.Читать далее
-
01.12.2022, 16:24
Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota
Накануне, в среду, 30 ноября, на расположенный в Шушарах завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: прокуратура при поддержке Росгвардии и ОМОНа. Что происходит на предприятии рассказали в Минпромторге.Читать далее
-
01.12.2022, 16:02
В России могут возобновить производство моторов, разработанных 60 лет назад
Бензиновые атмосферные моторы V8 прожили на конвейере Заволжского моторного завода более полувека. Их сборку завершили в конце 2021 года. Сейчас на предприятии задумались о возобновлении производства легендарных двигателей и уже оценивают потенциальную потребность рынка.Читать далее
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