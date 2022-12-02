Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу

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Первым Datsun Z, купленным коллекционером, стал 240Z первого поколения, окрашенный в цвет Safari Gold. Он находится в первозданном состоянии после комплексной реставрации, которая началась в 2013 году и закончилась только в июле 2022-го. На момент написания материала ставки за раритетный автомобиль достигли 59 тысяч долларов, но до конца аукциона еще целых три дня, и цена может существенно вырасти. Вторым в коллекции появился Datsun 240Z 1973 года, окрашенный в оливково-зеленый цвет. У него сохранилась даже заводская наклейка, а также полный комплект документации и рекламные брошюры. Актуальная ставка 35 тысяч долларов.

Самым привлекательным из всех представленных автомобилей можно назвать 240Z 1973 года, окрашенный в цвет Lime (22 тысячи долларов). Владелец приобрел его на аукционе в 2019 году, через два года после покупки от серебристого Datsun 260Z 1974 года выпуска, который также продается (20 тысяч долларов). На одометре машины значится менее 10 тысяч километров. Завершает коллекцию еще пара моделей Datsun 280Z с небольшим пробегом: 280Z 2+2, окрашенный в цвет Ice Blue (20 тысяч долларов) и 280Z 1977 года, окрашенный в светло-голубой металлик (36 тысяч долларов).

Упомянутые модели: Datsun 240Z

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