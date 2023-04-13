Уникальную коллекцию из 14 классических споркаров продадут с аукциона за 2,7 млрд рублей

Самому старому автомобилю в коллекции – 68 лет. Это Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года выпуска, который, как ожидается, уйдет с молотка за 1,2 – 1,6 млн евро (более 100 – 130 млн рублей). За более «молодой» и менее редкий Mercedes-Benz 300 SC Roadster 1956 года выпуска планируют выручить вдвое меньше – от 600 до 800 тысяч фунтов стерлингов.

Самый дорогой автомобиль в коллекции – Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1961 года от Scaglietti. По оценкам экспертов, она принесет от 7,5 до 8,5 млн евро. Это, несомненно, один из самых значимых спорткаров GT всех времен, и он пользуется спросом у коллекционеров и энтузиастов во всем мире.

Фото: RM Sorheby’s

Самый молодой автомобиль – Ferrari Monza SP1 2019 года выпуска. Модель с открытым верхом и без ветрового стекла была вдохновлена классическими гоночными моделями Ferrari и выпущена ограниченным тиражом в 499 экземпляров. На одометре 800-сильного спорткара значится всего 25 километров. Ориентировочная цена составляет от 2,5 до 3,0 млн евро. Неплохое вложение средств, всего 4 года назад автомобиль стоил 1,6 млн евро. Всего же за коллекцию из 14 раритетных спорткаров специалисты RM Sorheby’s рассчитывают выручить порядка 30 млн евро. Торги состоятся 20 мая 2023 года.

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